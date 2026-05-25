Arefe günü eczaneler açık mı? 26 Mayıs Salı eczaneler çalışıyor mu?

25.05.2026 20:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Bayram hazırlıkları sürerken yurttaşların en çok merak ettiği konular arasında eczanelerin çalışma saatleri yer alıyor. Peki, Arefe günü eczaneler açık mı? 26 Mayıs Salı eczaneler çalışıyor mu?
Düzenli ilaç kullananlar ve reçeteli ilaç alacak kişiler, “Arefe günü eczaneler açık mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Arefe günü eczaneler açık mı? 26 Mayıs Salı eczaneler çalışıyor mu?

26 MAYIS AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü eczaneler saat 13.00'e kadar hizmet verecek. Öğleden sonra ise yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı süresince eczanelerin çalışma düzeni, resmi tatil mevzuatına göre belirlenmektedir. Eczaneler, resmi tatil günlerinde "tam gün" kapalıdır. Bu yıl Kurban Bayramı'nın denk geldiği günler boyunca da Türkiye genelindeki eczaneler hizmet vermeyecek.

Bayram tatiline keyif katacak 5 film önerisi Bayram tatilinde keyifli vakit geçirmek isteyenler için birbirinden güzel film önerilerini bir araya getirdik. İşte ailece ya da tek başınıza izleyebileceğiniz en iyi 5 film.
Müzeler ve Saraylar bayramda açık mı? Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı bayramda açık mı? Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ve İBB Kültür AŞ, 2026 yılı Kurban Bayramı ziyaret takvimini netleştirdi. Peki, Müzeler ve Saraylar bayramda açık mı? Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı bayramda açık mı?