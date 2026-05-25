Düzenli ilaç kullananlar ve reçeteli ilaç alacak kişiler, “Arefe günü eczaneler açık mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Arefe günü eczaneler açık mı? 26 Mayıs Salı eczaneler çalışıyor mu?

26 MAYIS AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü eczaneler saat 13.00'e kadar hizmet verecek. Öğleden sonra ise yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı süresince eczanelerin çalışma düzeni, resmi tatil mevzuatına göre belirlenmektedir. Eczaneler, resmi tatil günlerinde "tam gün" kapalıdır. Bu yıl Kurban Bayramı'nın denk geldiği günler boyunca da Türkiye genelindeki eczaneler hizmet vermeyecek.