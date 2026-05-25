2026 yılında Kurban Bayramı tatilini kültür ve sanat etkinlikleriyle değerlendirmek isteyen birçok yurttaş, bayram süresince müze ve sarayların ziyaret durumunu araştırıyor. Peki, Müzeler ve Saraylar bayramda açık mı? Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı bayramda açık mı?

MÜZELER BAYRAMDA AÇIK MI?

Bakanlığa bağlı müzeler genel kural olarak Kurban Bayramı'nın birinci günü dini vecibeler nedeniyle saat 13.00’ten itibaren kapılarını açıyor.

Bayramın diğer günlerinde ise normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor.

Yerebatan Sarnıcı: Bayramın birinci günü saat 12.00 itibarıyla kapılarını açacak. Ayrıca bayram boyunca "Night Shift" (Gece Seansı) uygulamasıyla 23.50’ye kadar ziyaret edilebilecek.

Miniatürk, Şerefiye Sarnıcı ve Panorama 1453 Tarih Müzesi: Bayramın 1. günü kapalı olup, bayramın 2. gününden itibaren (28 Mayıs) 09.00 - 19.00 saatleri arasında açık olacak.

BAYRAMDA SARAYLAR AÇIK MI?

Kültür turizminin önemli duraklarından biri olan Dolmabahçe Sarayı başta olmak üzere, Milli Saraylar'a bağlı birçok tarihi yapıda bayramın ilk günü farklı bir takvim uygulanacak.

Alınan karar doğrultusunda, bayramın birinci günü (27 Mayıs) Topkapı Sarayı dışındaki saray, köşk ve kasırlar ziyarete kapalı olacak.

Topkapı Sarayı Bayramın 1. Günü 10.30 - 17.30 saatleri arasında açık olacak.

Bayramın 1. günü kapalı olacak Milli Saraylar listesi:

Dolmabahçe Sarayı

Beylerbeyi Sarayı

Yıldız Sarayı

Ihlamur Kasrı

Küçüksu Kasrı

Beykoz Mecidiye Kasrı

Maslak Kasırları İslam Medeniyetleri Müzesi

Saraylar Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günleri itibarıyla normal ziyaret saatlerinde kapılarını yeniden ziyaretçilere açacak.