Yayınlanma: 24.12.2023 - 17:18

Güncelleme: 24.12.2023 - 17:18

Yabancı Damat'ın Memik Dedesi Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun sosyal medyada paylaşılan videosu kısa sürede gündem oldu. Peki, Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Arif Erkin Güzelbeyoğlu hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte ayrıntılar...

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU KİMDİR?

Arif Erkin Güzelbeyoğlu 1935 yılında Gaziantep'te doğdu. Yükseköğrenim için İstanbul'a gidene kadar Gaziantep'te yaşadı. Lise yıllarında tiyatroya ve müziğe ilgi duydu. Gaziantep Lisesinde öğrenciliği sırasında 1950 yılında bir yarışma sonucu Moliere'in Hastalık Hastası oyunundaki başrolü ile amatör olarak tiyatro hayatına başladı. Lise öğretmeninden keman dersleri aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesinde mimarlık, Devlet Opera ve Balesi'nin, Opera Dershanesi'nde müzik eğitimi aldı. İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak çalıştı. Önce Genç Oyuncular tiyatro grubunun kuruluşunda yer aldı. Okulu bitirip askerlik hizmetini yaptıktan sonra 1964 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda Refik Erduran’ın "Direklerarası" adlı müzikalindeki rolü ile profesyonel oyunculuğa başladı. Oyunun müziklerini de yapan Arif Erkin, Haldun Taner'in "Zilli Zarife" ve "Vatan Kurtaran Şaban" adlı oyunlarının da müziklerini yaptı.

Genco Erkal tarafından Gençler Tiyatrosu'nun devamı olarak kurulan Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı. Dostlar Tiyatrosu'nun ilk beş yılı boyunca tüm oyunlarının müziklerini yaptı.

İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğünde 30 yıl çalıştı. Beşiktaş Belediyesinde İmar Müdürü ve Teknik Başkan Yardımcılığı görevi yaptıktan sonra emekli oldu. Memurluk hayatı sırasında tiyatro ve müziğe devam etti. Bir süre sonra oyunculuğa ara verdi ve sadece oyun müzikleri yaptı.

Umut, Karakolda Ayna Var, Gramafon Avrat, Bir Milyara Çocuk ve Bizimkiler gibi pek çok görsel yapımın müziklerine emek verdi. Umut filmi ile 1969 Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Müzik Ödülü'nü aldı.

Keşanlı Ali Destanı filmi ile başladığı oyunculuk hayatında ünlenmesi, İkinci Bahar dizisi ile oldu. 2004-2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde "Memik Dede" karakterini canlandırdı. 2007 yapımı Beyaz Melek adlı sinema filminde de "Mala Ahmet" karakterini canlandırdı. Daha sonra Canım Ailem dizisinde "Cabbar Ağa" rolünü, Muhteşem Yüzyıl adlı dizide "Piri Mehmet Paşa" adlı Divan Üyesini canlandırdı; Doksanlar, Kadim Dostum ve Çoban Yıldızı adlı dizilerde yer aldı. Müziğiyle sinemaya yaptığı katkılardan ötürü 2021 yılında İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde Onur Ödülü ile ödüllendirildi.

ARİF ERKİN'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Güven Bana (2023)

Menajerimi Ara (Kendisi) (2020)

Güvercin (2019-2020)

Çici Babam (Abdukadir'in Dedesi) (2018)

Vezir Parmagi (Koyun Dedesi) (2017)

Aile Arasinda (Dede) (2017)

Bütün Saadetler Mümkündür (2017)

Çoban Yıldızı (2017)

Aşk Yalanı Sever (2016)

Güzel Köylü (Rifat) (2014-2015)

Kadim Dostum (2014)

Doksanlar (2013-2014)

Benimle Oynar misit (Seref Baba) (2013)

Old Clock (2012)

Muhteşem Yüzyıl (Piri Mehmet Paşa) (2011-2014)

Hayat Devam Ediyor (İbrahim Bakırcı) (2011-2013)

Canım Ailem (Cabbar Ağa) (2009-2010)

Gecenin Kanatlari (Hasan) (2009)

Tatlı Bela Fadime (Temel Dede) (2008)

Arka Sokaklar (2008)

Kalbsiz Adam (Ekrem) (2008)

Kara Yılan (Mamo Ağa) (2007)

Beyaz Melek (2007)

Yabancı Damat (Memik Dede) (2004-2007)

Halk duşmani (2004)

Sultan Makami (2003)

Yeditepe İstanbul (Hüseyin) (2001-2002)

İkinci Bahar (Zülfikar Ağa) (1998-2001)

Yazlıkçılar (Cavit) (1993-1998)

Bir milyara bir cocuk (1990)

Bizimkiler (Katil Yavuzun Agabeyi) (1989-1991)

Kasanli Ali destani (1988)