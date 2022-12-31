Arif Susam kimdir, kaç yaşında, nereli? Arif Susam şarkıları nelerdir?

31 Aralık 2022 Cumartesi, 14:59

Türk taverna müziğinin en önemli temsilcilerinden olan Arif Susam'ın yaşamı meak ediliyor.

ARİF SUSAM KİMDİR?

Arif Susam, 1956 yılında Elezığ'da doğdu. İstanbul Konservatuvarı'nda Klasik Batı müziği eğitimi aldı. Askerliğini Yeniköy Orduevi'nde orkestra şefi olarak yaptı. 1982 yılında Tarabya'da sahne almaya başladı. İlk albümü olan Efsane Aşk 1984'te çıktı. 1986 yılında çıkarmış olduğu Tavernada Yıldönümü adlı kaseti Türkiye'de 1,5 milyonun üzerinde bir satışa ulaştı.

Arif Susam Emirgan Köşem Bistro'da aralıksız 14 yıl sahne aldı.

ARİF SUSAM ALBÜMLERİ

Efsane Aşk (1984)

Kara Kara (1985)

Tavernada Yıldönümü (1986)

Kararsız Gönlüm (1987, 2002'de yeniden basıldı)

Kader Utansın (1988)

En Büyük Cimbom - Şampiyonluk Gecemiz (Cengiz Kurtoğlu ve Mehmet Yüktaşır'la birlikte) (1988)

O Kadın İçin (1988, 2002'de yeniden basıldı)

Hasreti Kutluyorum (1989, 2002'de yeniden basıldı)

Salimin Tavernasında Krallar El Ele (1989)

Evliler De Sevebilir - Hasret Olmasın (1990)

Beni Düşün (1991)

Sevenler İçin (1992)

Boncuk Gözlüm (1993)

Unutulmuyor (1994)

İşte Yeniden - Çılgınım (1996)

Sakın Unutma (1998)

Aşkımız Bitmesin (1999)

Ölümsüz Sevdim (2011)

Best Of Arif Susam (2020)





ARİF SUSAM'IN OYNADIĞI FİLMLER

Kader Utansın (1987)

Hatıram Olsun (1988)

Herşeyi Bitirdik (1990)

Benimi Buldun (1990)

Veda Gecesi (2000)

ARİF SUSAM'IN EŞİ KİM?

Arif Susam 198 yılında Perihan Susam ile evlendi. Çiftin 2 çocuğu var.



