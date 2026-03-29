Arka Sokaklar’ın yeni bölümü neden son anda yayınlanmadı?

Kanal D’nin 20 yıldır devam eden dizisi Arka Sokaklar cuma akşamları seyirciyi ekran başına topluyor. Arka Sokaklar’ın yeni bölümü bu cuma (27 Mart) yayımlanmadı. Dizinin seyircileri duruma tepki gösterdi.
Birsen Alltuntaş’ın aktardığına göre, son yıllarda toplumsal konuları ustalıkla ekrana getiren dizinin ekrana gelmeme sebebinin yeterli reklamın toplanmaması olduğu öğrenildi.
Yeni bölüm maliyetini çıkaracak miktarda reklam gelirinin olmaması zaman zaman dizilerin son anda ekrandan çekilmesine neden oluyor.