Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arka Sokaklar’ın yeni bölümü neden son anda yayınlanmadı?

Arka Sokaklar’ın yeni bölümü neden son anda yayınlanmadı?

29.03.2026 19:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Arka Sokaklar’ın yeni bölümü neden son anda yayınlanmadı?

20 yıldır devam eden Arka Sokaklar’ın yeni bölümü bu cuma (27 Mart) yayımlanmadı. Dizinin seyircileri konuya tepki gösterirken, nedeni de belli oldu.

Kanal D’nin 20 yıldır devam eden dizisi Arka Sokaklar cuma akşamları seyirciyi ekran başına topluyor. Arka Sokaklar’ın yeni bölümü bu cuma (27 Mart) yayımlanmadı. Dizinin seyircileri duruma tepki gösterdi.

Birsen Alltuntaş’ın aktardığına göre, son yıllarda toplumsal konuları ustalıkla ekrana getiren dizinin ekrana gelmeme sebebinin yeterli reklamın toplanmaması olduğu öğrenildi. 

Yeni bölüm maliyetini çıkaracak miktarda reklam gelirinin olmaması zaman zaman dizilerin son anda ekrandan çekilmesine neden oluyor.

 

İlgili Konular: #Arka Sokaklar