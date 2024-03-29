Arka Sokaklar kadrosuna 3 yeni isim dahil oldu

18 yıldır ekrana gelen polisiye dizi Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosuna Şehsuvar Aktaş, Burak Satıbol ve Asena Tuğal dahil oldu.

DHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:53
Arka Sokaklar kadrosuna 3 yeni isim dahil oldu
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Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, hız kesmeden devam ediyor. Kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar gibi başarılı isimlerin yer aldığı diziye son olarak üç yeni oyuncu katıldı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde seyirci karşısına çıkacak olan oyunculardan Şehsuvar Aktaş ‘Dr. Alpay Öztürk’ karakterine, Burak Satıbol ‘Komiser Zeki Çevik’ karakterine, Asena Tuğal ise ‘Ebru’ karakterine hayat verecek.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Burcu Kara, Pamir Pekin, Hasan Denizyaran, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Nazlı Tosunoğlu, Ece Aydemir, Can Başak, Gaye Gürsel, Ecem Öz, Kerimhan Duman, Furkan Göksel, Buse Orcan, Efe Günay, Elçim Atamgüç, Gizem Birdan gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle cuma akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.


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