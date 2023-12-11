Arka Sokaklar dizisinde Dilan Polat göndermesi: Ekrana tükürdü

Kanal D’de ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisinde Dilan-Engin Polat çiftine yapılan operasyon ele alındı. Sahnede, Dilan Polat’ı canlandıran karakterin telefon ekranına tükürmesi dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 18:29
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Türkiye’nin uzun zamandır gündeminde olan Dilan Polat ve Engin Polat’a yönelik operasyon, Arka Sokaklar dizisinde ele alındı.

Dilan Polat’ı canlandıran karakterin yaptığı bir yayında ekrana tükürme sahnesi ve herkesin kendilerini kıskandıklarını belirtmesi dikkat çekti.

Dizideki Hüsnü Çoban karakterinin, operasyon sahnesinde Polat çiftini canlandıran karakterlere yönelik olarak “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usül Kanunu ve Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu’na muhalefet. Bir de uyuşturucu var. Daha sayayım mı” şeklinde konuştuğu görüldü.


Dilan Polat Engin Polat Arka Sokaklar

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