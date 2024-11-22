Arka Sokaklar'da dikkat çeken 'tarikat' mesajı: 'Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?'

Yayınlanma: 22.11.2024 - 11:54

Güncelleme: 22.11.2024 - 14:10

Kanal D'nin 2006 yılından bu yana devam eden Arka Sokaklar dizisinin bu haftaki bölümünde tarikat ve cemaatler hedef alındı.

Dizide tarikatçılara, "Çocuktan yaptığın o çocuğa ne oldu?", "Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?" gibi soruların sorulduğu görüldü.

Fragmanın sonunda "Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?" sorusuna "Suç mu" yanıtını alan 'Mesut Komiser'in tarikat liderini darbettiği sahne dikkat çekti.