Arka Sokaklar'daki aşı sahnesi tepki çekti
Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde koronavirüs aşısı sahnesi izleyicilerden bazılarının tepkisini çekti. İzleyiciler, dizinin kaldırılmasını talep etti.
Türk televizyon tarihinin uzun yıllardan beri devam eden dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın 596. bölümünde koronavirüse karşı aşılama mesajı verilmek istendi. Ancak yayınlanan sahne kısa sürede büyük tepki topladı.
TEPKİLERE NEDEN OLDU
Dizideki Rıza Baba karakterinin, "Bu acılar bitsin istiyorsak yapılacak şey belli. Milyarlarca insanının yaptığı gibi gidip aşımızı olacağız. Olmayanlarla da tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele edeceğiz" sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
DİZİNİN YAYINDAN KALDIRILMASINI İSTEDİLER
Dizinin yayından kaldırılması için kısa sürede binlerce tweet atılırken bazı kullanıcılar da dizinin halkı kin ve düşmanlığa ittiğini savundu. Dizinin yayınlandığı kanal olan Kanal D ise Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya oturdu.
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