Arka Sokaklar'daki 'Narin Güran' sahnesi sosyal medyayı ikiye böldü

Yayınlanma: 19.10.2024 - 13:13

Güncelleme: 19.10.2024 - 13:14

Arka Sokaklar, dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde, Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini anlattı.

Öldürüldükten sonra bir çuval içinde dereye atıldığı ortaya çıkan Narin’in ölümünü anlatan bölümde her sahne ekran başındakileri ağlattı.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNİ EKRANA TAŞIDILAR

Arka Sokaklar dizisinin 18 Ekim 2024 Cuma akşamı ekrana gelen yeni bölümünde Narin Güran cinayeti anlatıldı.

8 yaşındaki Narin’in öldürülmesi olayını işleyen dizide Narin ismi yerine Yasin ve olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan amca da Servet karakteri olarak ekrana geldi.

Dizide, Narin’in kaybolması ve sonrasında tutuklanan aile üyelerinin verdiği ifadeler ile anne ve amcanın ifadeleri ve davranışları da dizide tek tek işlendi.

JAK EKİBİ, 6 ADET KURTARMA ARACI, ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ...

Türkiye’yi yasa boğan Narin Güran cinayetini ekrana taşıyan Arka Sokaklar ekibi, bu özel bölüm için özel bir çekim gerçekleştirdi.

Bölümün çekiminin İstanbul dışında bir köyde yapıldığı bilgisine yer verildi. Arama kurtarma sahnelerinin olduğu çekimde ise 3’ü jandarma aracı olmak üzere 6 adet kurtarma aracı ile 30 kişilik JAK timi, sualtı arama kurtarma timi, eğitimli arama kurtarma köpekleri ve çeşitli iş makineleri de yer aldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Dizideki 'Narin' sahneleri, sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri, cinayetin gündemde tutlması ve unutturulmaması için bu gibi girşimleri doğru bulduğunu ifade ederken; kimileri ise böyle bir acının reyting malzesine çevrilmesine tepki gösterdi.