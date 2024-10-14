Soruşturmada yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar'ın Narin Güran'la son görüntüsü ortaya çıktı

Yayınlanma: 14.10.2024 - 17:09

Güncelleme: 14.10.2024 - 17:46

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduğu izlenimi verilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Narin'in annesi, ağabeyi ve amcasının da olduğu 12 kişi tutuklanırken sır cinayet henüz aralanamadı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızın cansız bedenini taşıdığı kırmızı renkteki aracının yeni görüntüleri elde edildi. Bahtiyar'ın, Narin'i araca koyduktan sonra Eğertutmaz Deresi'ne doğru yola çıktığı anlar, çevredeki bir çiftliğe ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera kayıtları, Bahtiyar'ın otomobiliyle dere üzerindeki köprüden geçerek, küçük kızın cansız bedenini dereye gömdüğüne açıkça işaret ediyor.

Aracıyla Eğertutmaz Deresi'ne giden yola girdikten sonra kamera açısından çıkan Nevzat Bahtiyar'ın kucağında çuval içerisindeki Narin'in cansız bedeniyle yaklaşık 100 metre yürüdüğü ve cesedi Eğertutmaz Deresinde gömdüğü tespit edildi. Bahtiyar'ın daha sonra aracına binerek, baldızının evine gidip çay içtiği de ifade edildi.

BAŞSAVCILIĞA TESLİM EDİLDİ

Son elde edilen görüntülere göre, Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cesedini götürürken ve gömdüğü sırada yalnız olduğu da belirtiliyor.

Yapılan çalışmalar sonucu görüntülere ulaşılırken, kamera kaydı bir CD'ye şifreli olarak kaydedilip soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na tutanakla teslim edildiği öğrenildi.

Öte yandan, TÜBİTAK tarafından incelemeye alınan askeri üsse ait 360 derece dönen kameranın görüntülerinde güneş ışığı (ters ışık) nedeniyle kararma olduğundan dolayı çözümün de sıkıntıların yaşandığı öğrenildi. Narin Güran cinayetinde büyük bir öneme sahip görüntülerde yaşanan sıkıntıya rağmen TÜBİTAK'taki 'özel ekip' görüntüleri çözmek için büyük bir titizlikle alışıyor. Söz konusu kameranın Narin'in köyü dâhil 20 kilometrelik bir alanı kontrol ettiği belirtildi.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova da Narin Güran cinayetine dair son dakika gelişmesini canlı yayında aktardı.

İddianameye yansıması beklenen detayları anlatan Canvova, "Narin evde öldürüldü. Evde 4 kişi vardı. Anne, abi, amca ve Nevzat Bahtiyar evdeydi. Amca Salim Güran ile Narin'in ağabeyinin Narin'i öldürdüğünün iddianameye yansıması bekleniyor" dedi.