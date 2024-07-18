Arka Sokaklar'ın yeni yönetmeni belli oldu

Yayınlanma: 18.07.2024 - 00:53

Güncelleme: 18.07.2024 - 00:55

Arka Sokaklar ekran tarihinin en uzun soluklu dizilerinin başında geliyor. Nisan ayında aramızdan ayrılan duayen yapımcı Türker İnanoğlu’nun imzasıyla 17 yıl boyunca yayınlanan diziyi geçen yıl D Media devralmıştı.

Önümüzdeki sezon da yine D Media’nın çekeceği dizinin 19. sezonunda önemli bir değişim yaşandı.

Dizinin dünyasını kuran değerli yönetmen Orhan Oğuz 18 yıl sonra projeden ayrıldı.

D Media yayınladığı açıklamada “18 sezon boyunca “Arka Sokaklar” dizimizi yöneten, hepimizin hocası, duayen Orhan Oğuz’a emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” satırlarına yer verdi.

YENİ YÖNETMEN BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın kulislerden aktardığına göre, artık efsane dizi dizinin tüm ayrıntılarına hakim olan “Arka Sokaklar”ın 2. Yönetmeni Baran Özçaylan’a emanet…

Yeni oyuncuların katılacağı dizinin 19. Sezon çekimlerinin ağustosun ikinci haftası başlaması planlanıyor.