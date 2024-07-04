Şevket Çoruh, 'Arka Sokaklar'a neden geri döndüğünü açıkladı!

Arka Sokaklar dizisinin yıldız oyuncusu Şevket Çoruh, diziden ayrılmış ancak kısa bir süre sonra geri dönmüştü. Çoruh dönüş sebebini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 11:28
Şevket Çoruh, 'Arka Sokaklar'a neden geri döndüğünü açıkladı!
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Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, önceki sezon uzun yıllardır başrolünde yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılmış ama, 18. sezonun sonlarına doğru ekibe yeniden geri dönüş yapmıştı.

Şevket Çoruh, ayrıldığı süreçte bunun nedeni sorulduğu zaman artık tiyatroya daha fazla zaman harcamak istediğini, ayrıca farklı roller canlandırmak istediğini söylemişti. Ünlü oyuncu, bazı dizilerde rol aldı ama bu projeler yeterince ilgi çekmedi.

Arka Sokaklar’a geri dönerek hayranlarını çok memnun eden oyuncu, bunun arka planında yer alan gerçekliğin ise paraya ihtiyaç duyması olduğunu söyledi.

Gazeteci Sibel Arna’nın youtube kanalındaki açıklamasında Şevket Çoruh, "Arka Sokaklar’a tekrar geri döndüm çünkü para lazım" diyerek önemli bir açıklamada bulundu.

Ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"18 sene boyunca oynadım bir daha dönmemeye kararlıydım. Ama gerçeklerin ne olduğunu görünce… Bir de Mesut komiser çok severek oynadığım bir karakter, benim o yüzden geri döndüm. O yüzden çok şikayetçi değilim açıkçası."


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