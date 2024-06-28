Sezon finali yapan 'Arka Sokaklar'dan flaş ayrılık: 18 yıldır dizideydi
Kanal D'nin 'Arka Sokaklar' dizisi, bu hafta sezon finali yapacak. Kanal D'nin diziyi reyting yaptığı sürece ekranda tutmayı planladığı belirtildi.
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Arka Sokaklar' dizisi, bayram arası nedeniyle sezon finalini bu cuma yapacak.
680'nci bölümüyle sezon tatiline çıkacak olan dizinin 19. sezonu da sonbaharda seyirciyle buluşmaya devam edecek. Kanal D'nin diziyi reyting yaptığı sürece ekranda tutmayı planladığı belirtildi.
D Media geçen sezon Arka Sokaklar’ın eser sahibi olan Erler Film’in kurucusu Türker İnanoğlu’ndan 42 bölümlüğüne dizinin haklarını almıştı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Engin rolüne hayat veren Türker İnanoğlu’nun oğlu İlker İnanoğlu, geçen ay henüz dizinin yeni sezonuyla ilgili D Media’yla görüşülmediğini açıklamıştı. Son gelen haberlere göre dizinin yeni sezonunu da D Media çekmesi konusunda İnanoğlu ailesiyle anlaşıldı.
YÖNETMENİ DİZİYE VEDA ETTİ
18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz, diziye veda ettiğini duyurdu.
Oğuz paylaşımında "Kamuya!! 18 yıl yönettiğim 'Arka Sokaklar' dizisinden ayrıldım. Oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Kamuya!! 18 yıl yönettiğim “arka sokaklar” dizisininden ayrıldım oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim— orhan oguz (@orhansoguz) June 28, 2024
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