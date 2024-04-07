Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya acı tabloyu duyurdu: Bayram tatilini ilk gününde 9 can kaybı, 1047 yaralı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin birinci gününe ilişkin kaza tablosunu açıkladı. 6 Nisan 2024 Cumartesi günü 24 saatlik sürede 651 trafik kazası meydana geldiği bilgisini aktaran Yerlikaya, "Trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1047 vatandaşımız ise yaralandı" ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde yollarda alınan önlemler ve denetimlere ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bayram tatilinin 1. günü 6 Nisan 2024 Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede; 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1047 vatandaşımız ise yaralandı."
9?? günlük Bayram Tatili için yolculuklar başladı. Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 7, 2024
Bayram tatilinin 1. günü 6 Nisan 2024 Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede:… pic.twitter.com/7JCL9oxChn
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