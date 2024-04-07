Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya acı tabloyu duyurdu: Bayram tatilini ilk gününde 9 can kaybı, 1047 yaralı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin birinci gününe ilişkin kaza tablosunu açıkladı. 6 Nisan 2024 Cumartesi günü 24 saatlik sürede 651 trafik kazası meydana geldiği bilgisini aktaran Yerlikaya, "Trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1047 vatandaşımız ise yaralandı" ifadesini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 11:34
Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya acı tabloyu duyurdu: Bayram tatilini ilk gününde 9 can kaybı, 1047 yaralı!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde yollarda alınan önlemler ve denetimlere ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bayram tatilinin 1. günü 6 Nisan 2024 Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede; 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1047 vatandaşımız ise yaralandı."


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