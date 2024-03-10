Armağan Çağlayan'dan 'İnci Taneleri' yorumu: 'Teknik bir sorun var'
Armağan Çağlayan, 'İnci Taneleri'nde Yılmaz Erdoğan’ın kısık sesle konuşması nedeniyle söyleneni anlamadığını belirtti.
Yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'İnci Taneleri' hakkında bir paylaşım yaptı.
Çağlayan, dizide Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan’ın kısık sesle konuşması nedeniyle söyleneni anlamadığını belirtti.
'BENCE TEKNİK BİR SORUN VAR'
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çağlayan şu ifadeleri kullandı:
"Yılmaz Erdoğan’ın konuşmasını bir tek ben anlamıyor olamam değil mi? Diğer herkesin ne konuştuğunu net anlıyorum? Aforizmaya şiire itirazım yok. Bence teknik bir sorun var. Söyleneni anlamadığım için içeriğe itirazım olamaz zaten! Sadece kısık bir ses duyuyorum!"
Aforizmaya şiire itirazım yok. Bence teknik bir sorun var. Söyleneni anlamadığım için içeriğe itirazım olamaz zaten! Sadece kısık bir ses duyuyorum !— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) March 7, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan anons etti, seçmen yuhaladı!
- KONDA'nın İstanbul anketinde ilginç sonuç
- Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- İlayda öldü, annesinin durumu ağır!
- CHP'nin masasındaki anketi açıkladı
- AKP'li Elitaş: “Ölüm bizi ayırıncaya kadar…”
- 'Fenerbahçe'de futbol oynamayı hayal etmedim'
- 'Sen önemlisin ama senin sağlığın daha önemli...'
- Sinan Oğan'dan 'sürpriz'
- Eski futbolcu Dani Alves'in intihar ettiği iddia edildi