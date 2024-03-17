Armağan Çağlayan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı: 'Sessiz ve derinden!'

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Enflasyonist yeni vergi olmayacak, KDV, yeni kurumlar vergisi olmayacak" açıklamasına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 17:03
Armağan Çağlayan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı: 'Sessiz ve derinden!'
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Kanal 7 televizyonunda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Şimşek, genel KDV oranını artırmayacaklarını belirterek, enflasyonist yeni vergi olmayacağını söyledi.

Kredi kaynağını tüketime değil, üretime yönlendireceklerini anlatan Bakan Şimşek, gerekiyorsa ilave tedbirler alınacağının mesajını verdi.

KURUMLAR VERGİSİ VE GELİR VERGİSİNDE ARTIŞ OLACAK MI?

Kurumlar vergisi ile gelir vergisinin de artmayacağını ifade eden Bakan Şimşek, vergi istisnaları, muafiyatleri ve indirim oranlarını yeniden gözden geçireceklerini açıkladı. 

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN TEPKİ

Şimşek'in açıklamalarına, ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'dan tepki geldi.

X hesabından paylaşım yapan Çağlayan, "Kredi kartlarıyla ilgili bir düzenleme de olmayacaktı ! Ama oldu. Üstelik sessiz ve derinden!" dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını yükseltmişti.


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