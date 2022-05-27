Konseri iptal edilmişti: Burdur Belediyesi'nden Melek Mosso'ya davet

27 Mayıs 2022 Cuma, 10:56

Şarkıcı Melek Mosso'nun daha önceden AKP’li Isparta Belediyesi tarafından duyuruları yapılan ve afişleri paylaşılan konser programı gericiler tarafından hedef gösterilmişti.

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi tarafından ortak yayınlanan açıklamada, belediyenin "halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan" konserler düzenlediği savunulmuştu.

Ardından Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahne alacak olan şarkıcı Melek Mosso’nun 3 Haziran’daki konseri iptal edilmişti.

Mosso'nun yanı sıra Apolas Lermi, Metin-Kemal Kahraman, Niyazi Koyuncu ve sanatçılar Aynur Doğan ile Mem Ararat'ın konserleri de hedef gösterilmelerinin ardından 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edilmişti.

BURDUR BELEDİYESİ'NDEN DAVET

Son olarak, Burdur Belediye Başkanı Orkun Ercengiz, Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında vereceği konser 'İslami hassasiyetlere' uygun olmadığı gerekçesiyle AKP'li Isparta Belediyesi tarafından iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'yu Burdur'a davet etti.

Sanatçının düşüncelerini ifade etmesinden daha doğal bir şey olamaz.

Sesini ve sanatını beğendiğim @MelekMosso ‘yu Burdurumuza davet ediyorum.

En kısa zamanda sizi bölge halkımızla buluşturmam için inanılmaz bir talep alıyorum.

Demokrat bir kentte gençlerle buluşmaya ne dersiniz? pic.twitter.com/3NXKPlRfAH — A.Orkun Ercengiz???? (@orkunercengiz) May 26, 2022

"DEMOKRAT BİR KENTTE..."

Ercengiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mosso'yu şehre davet ederek "Demokrat bir kentte gençlerle buluşmaya ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.

Ercengiz, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma "Sanatçının düşüncelerini ifade etmesinden daha doğal bir şey olamaz. Sesini ve sanatını beğendiğim Melek Mosso'yu Burdurumuza davet ediyorum. En kısa zamanda sizi bölge halkımızla buluşturmam için inanılmaz bir talep alıyorum. Demokrat bir kentte gençlerle buluşmaya ne dersiniz?" notunu düştü.