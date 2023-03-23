Armağan Çağlayan'dan Muharrem İnce'ye eleştiri: 28 bin imza topluyorsun, ama....

Armağan Çağlayan yaptığı, "Bir günde 28.000 imza topluyorsun, ama iddian ikinci tura kalmak öyle mi? Peki. KİB. Görüşürüz” paylaşımı ile isim vermeden Muharrem İnce’yi eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 10:09
Armağan Çağlayan'dan Muharrem İnce'ye eleştiri: 28 bin imza topluyorsun, ama....
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Seçime girecek cumhurbaşkanı adaylarının ilk gün aldığı imza sayısını açıklayan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için 28 bin 235 imzanın atıldığını duyurdu.

"İDDİAN İKİNCİ TURA KALMAK ÖYLE Mİ?"

Armağan Çağlayan, seçimi ikinci turda kazanacağını savunan Muharrem İnce’yi isim vermeden eleştirdi.

Çağlayan, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bir günde 28.000 imza topluyorsun, ama iddian ikinci tura kalmak öyle mi? Peki. KİB. Görüşürüz."


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