Armağan Çağlayan, Seyfi Dursunoğlu'nu canlandıracak: 'Seyfi Bey' oyunu geliyor!

Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:46

Güncelleme: 16.09.2024 - 11:46

Yarattığı efsanevi 'Huysuz Virjin' karakteriyle Türk eğlence dünyasında iz bırakan ve 2020 yılında vefat eden Seyfi Dursunoğlu'nun hayatı, tiyatro sahnesine taşınıyor. "Seyfi Bey" adlı oyun, Dursunoğlu’nun yakın dostu ve 30 yıl önce televizyon ekranlarında yayınlanan "Huysuz Virjin Şov"un metin yazarı Armağan Çağlayan tarafından sahnelenecek.

Çağlayan, oyunu “Popüler kültür hayatımda beni en çok heyecanlandıran proje” olarak tanımlarken, oyunun biletleri satışa sunuldu.

‘Seyfi Bey’, 24 Ekim'de tiyatroseverlerle buluşarak perde açacak.