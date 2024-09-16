Armağan Çağlayan, Seyfi Dursunoğlu'nu canlandıracak: 'Seyfi Bey' oyunu geliyor!
Yıllar önce 'Huysuz Virjin Şov'un metin yazarı olarak kariyerine başlayan Armağan Çağlayan, 'Seyfi Bey' adlı tiyatro oyununda ustası Seyfi Dursunoğlu'nu canlandıracak.
Yarattığı efsanevi 'Huysuz Virjin' karakteriyle Türk eğlence dünyasında iz bırakan ve 2020 yılında vefat eden Seyfi Dursunoğlu'nun hayatı, tiyatro sahnesine taşınıyor. "Seyfi Bey" adlı oyun, Dursunoğlu’nun yakın dostu ve 30 yıl önce televizyon ekranlarında yayınlanan "Huysuz Virjin Şov"un metin yazarı Armağan Çağlayan tarafından sahnelenecek.
Çağlayan, oyunu “Popüler kültür hayatımda beni en çok heyecanlandıran proje” olarak tanımlarken, oyunun biletleri satışa sunuldu.
‘Seyfi Bey’, 24 Ekim'de tiyatroseverlerle buluşarak perde açacak.
Etiketler: #Huysuz Virjin Şov #Seyfi Bey #Armağan Çağlayan
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