Artan sıcaklarda beslenmeye dikkat

Yayınlanma: 09.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 09.08.2023 - 07:00

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Saadet Tayşi, sıcaklığın artmasıyla birlikte vücut ısısının arttığını ve metabolizmanın bu duruma uyum sağlamakta sorun yaşadığını kaydetti.

Sıcak havada terleyerek mineral ve sıvı kaybı yaşandığı için sıvı tüketiminin son derece önemli olduğunu ve su tüketiminin gün içerisine yayılarak içilmesi gerektiğini belirten Tayşi, "Artan sıcaklıkla terleme ile birlikte sıvı ve mineral kaybı yaşanmakta ve sonucunda baş dönme, bulantı ve bayılma hisleri oluşabilmektedir. Bundan dolayı sıvı alımı ve mineral alımı son derece önemlidir. Günlük sıvı alımı artırılmalı ve mineral takviyeleri alınmalıdır. Su içerken 15 dakikada birkaç bardak su tüketmek bol su tüketmek anlamına gelmez. Bu durumda tükettiğiniz sıvıları idrarla atacağınızı unutmayın. Yani sadece su içmek için su tüketmek doğru değildir. Güne yayılan su tüketimi en önemlisidir" dedi.

"GEÇ SAATLERDE YEMEK YEMEYİN"

Sıcaklığın fazla olduğu dönemlerde gece yemek yemenin sağlık açısından tehlikeli olduğunu aktaran Tayşi, "Artan sıcaklıklar, yemek yeme ve içme sıklığınızda artış oluştururken; diyabet, hipertansiyon ve kalp sertliği gibi sağlık sorunları olan bireyler için zorlayıcı olabilir. Uzayan günlerde gece geç saatlere kadar yemek yemek özellikle de glisemik indeksi yüksek olan karpuz, kavun, üzüm ve incir gibi yaz sofralarının vazgeçilmez meyveleri diyabet hastaları için kan şekerinin yükselmesine yol açıyor. Meyvenin içinde evet su var ama şeker olduğu ve fazla tüketilmesinin kan şekerini olumsuz etkilediği de gözden kaçmamalıdır" diye konuştu.

"BEBEKLERDE VE ÇOCUKLARDA İSHAL SIKLIĞI ARTIYOR"

Yaz mevsiminde bebeklerde ve çocuklarda ishal görülme sıklığının arttığına değinen Tayşi "Virüs kaynaklı olan ishallerin önlenmesi için el hijyeni ve besin hijyen kuralları önemlidir. Sebze ve meyveleri yemeden önce iyice yıkamak gerekir. Sıcak havalarda besinlerin bozulma riski artmakta ve besin kaynaklı zehirlenmeler sık görülmektedir. Çabuk bozulma potansiyeli olan riskli besinleri uzun zamanlı açıkta bırakmayınız. Et, yumurta, süt balık, kremalı ve mayonezli gibi besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına uymak gerekir. Kolay bozulan besinler güvenilir restoranlarda tüketilmedir" ifadelerini kullandı.