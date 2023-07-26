Sıcak havalarda bu şekilde beslenin! Vücudunuzun nasıl serinlediğini sizde görecekseniz...

Yayınlanma: 26.07.2023 - 10:20

Güncelleme: 26.07.2023 - 10:20

Serinleten besinler, özellikle sıcak havalarda veya yaz aylarında tüketildiğinde vücut sıcaklığını düşürmeye ve serinlemeye yardımcı olan besinlerdir. İşte Dr. Ender Saraç'a göre serinleten besinlerden bazıları...

Yeşil erik: Serin olarak tüketildiğinde ferahlatır susuzluk hissini azaltır. Potasyum içerdiği için de sıcağın kaslarda oluşturduğu yorgunluğu giderir.

Gülsuyu: Hem cilt hem beden için bir serinleticidir. Buzdolabında saklayıp yüze püskürtürseniz cildinizi serinletir. Soğuk suya bir çay kaşığı koyup biraz da kaya şekeri karıştırır içerseniz serinletir, sakinleştirir, ferahlatır.

Kaya şekeri: Yarı şeffaf kristalize görüntüsü vardır. Dilinizin altına alıp kıtlama şeker usulü emerseniz serinlik ve enerji verir.

Yoğurt ve Ayran: Yoğurt, serinletici probiyotik özellikleri sayesinde ferahlatıcı bir seçenektir. Ayran ise su, yoğurt ve tuz ile yapılan serinletici bir içecektir.

Kabak-salatalık-acur: Kabak familyası susuzluğu giderici ve serinletici etkiye sahiptir. Fazla tuz katarak yerseniz bu etki azalmış olur.

Naneli ve Limonlu İçecekler: Nane çayı, naneli limonata veya buzlu limonlu su gibi içecekler, ferahlatıcı etkileriyle serinlik hissi sağlar.

Toz zerdeçal: Zerdeçal özellikle karaciğerin ateş elementinden zarar görmesini engeller. Vücuttaki bütün yangısal olayların gerilemesine yardımcı olur, serinletir.

Maden suyu: Soğuk içilmelidir. İçine biraz taze nane ve limon katarsanız susuzluğu giderir ve serinletir.

Kişniş: Ülkemizde henüz yeterince yaygınlaşmamış ama çok şifalı ve afrodizyak özelliği de gösteren bir baharattır. Taze kişniş görüntüsü biraz maydanoza benzer. Serinletici, enerji veren etki gösterir. Kişniş şekeri de bir tatlı kaşığı kadar yendiğinde serinletici etki verir.

Kavun-karpuz: Karaciğerden toksin atan, serinleten, yazın enerji veren meyvelerdendir.

Dereotu: Tıpkı nane gibi rahatlatıp serinletir ve susuzluk hissinin azalmasına yardımcı olan doğal bir taze baharattır.

Meyankökü: Tek başına bile meyankökü şurubu yaz sıcaklarında enerji verip sıcaklık hissini azaltır.

Zeytinyağı: Yaz sıcaklarında hazmı en kolay olan, sindirim sistemini ve cildi nemlendiren, sıcak etkilerini dengeleyen en sağlıklı yağ çeşididir. Özellikle sızmasını salatalar ve zeytinyağlı yemeklerden eksik etmeyin.

Smoothieler: Taze meyveler, yoğurt ve buzla yapılan smoothieler serinletici ve besleyici seçeneklerdir.

Karpuz Dondurması: Karpuzun dondurularak yapılan meyve dondurmaları serinletici ve lezzetli atıştırmalıklardır.

Taze Sebze ve Meyve Sosları: Özellikle domates, salatalık ve biber gibi sebzelerle yapılan doğal soslar, yemeklere serinletici bir lezzet katar.

Sıcak havalarda serinlemek için bu besinleri düzenli olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca, bol su içmek de vücudunuzu serin tutmanın önemli bir parçasıdır.