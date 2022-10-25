Artık saatler kaldı... 25 Ekim güneş tutulması depremi tetikler mi?

25 Ekim 2022 Salı, 07:17

Yılın ikinci tutulması olan ve 25 Ekim 2022 Salı günü akrep burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması İstanbul'da kısmı olarak görülebilecek. Güneş tutulması en net Avrupa, Güney ve Batı Asya ile Kuzey ve Doğu Afrika ile Atlantikten izlenecek.

Güneş tutulması Türkiye saatiyle 12.40'ta başlayacak ve 15.05’e kadar sürecek.

Haber Global'in aktardığı habere göre; tutulma sırasında Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si, Ay tarafından örtülecek. Çok önemli olarak nitelenen bu güneş tutulmasından 2 hafta sonra bir tutulma daha var. Bu kez 8 Kasım 2022'de ay tutulması gerçekleşecek.

DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Bu güneş tutulması 17 Ağustos 1999 depreminde gerçekleşen güneş tutulmasına benzetiliyor. 17 Ağustos depreminden 6 gün önce gerçekleşen güneş tutulmasının fay hatlarını tetiklemiş olduğu söylenmişti.

25 Ekim Salı günü gerçekleşecek güneş tutulmasının da fay hatları üzerinde etkili olabileceği bunun da olası İstanbul depremini tetikleyebileceği söylentisi var.

Deprem uzmanı Naci Görür, fay hatlarını etkileyebilir demişti. Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise deprem ile tutulmalar arasında direkt bir ilişki olmadığını söyledi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda görev yapan Dr. Jeoloji Yük. Müh. Ramazan Demirtaş ise şöyle diyor:

"Güneş tutulması depremi tetiklemez. Deprem ile güneş tutulmasının arasında ilişki yoktur. 25 Ekim 2022 günü de dünyanın herhangi bir yerinde deprem meydana gelebilir."

GÜNEŞ TUTULMASINDA NE YAPILMALI?

Twitter hesabında 25 Ekim Güneş tutulması hakkında açıklama yapan Prof. Naci Görür, "Kimi takipçilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak. 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa' diyorlar" diyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ay, Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir."

ÇIPLAK GÖZLE BAKMAYIN

UG Müdür Vekili Dr. Tuncay Özışık ise güneş tutulmasına kesinlikle çıplak gözle bakılmaması gerektiğini söyledi.

Özışık, “Çünkü Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si kapanacak ve geri kalan ışık göz için doğrudan zararlı. Özel güneş filtreleri veya tutulma gözlükleri ile daha önceki Güneş tutulmalarından ellerinde gözlüğü olanlar, bu tutulmayı izleyebilir. Fakat kesinlikle bir teleskobu, bir kamerayı veya merceği oraya doğrultup, bakmak kalıcı körlüğe sebep olur" dedi.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL İZLENİR?