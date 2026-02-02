Artvin’de hasat bereketi: Poşet yetmedi, araçların içi doldu taştı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde mandalina hasadı bu yıl da bereketli geçti. Doğal ve organik yöntemlerle yetiştirilen mandalina ve portakallar, mevsim itibarıyla en tatlı ve en lezzetli döneminde hasat ediliyor. Bahçelerden toplanan ürünler poşetlere sığmayınca, araçların torpidosu, kapı ceplikleri ve koltuk araları kullanıldı.

Hasat sırasında dalında olgunlaşan mandalinaların tek tek toplanması ve hasat sonrası araçlara taşınması görüntülere yansıdı. Bölge halkı en önemi gelirler kaynaklarından biri olan çaydan sonra narenciye gelirken, bölge halkı özellikle misafirlerine mandalina ve portakal ikramında bulunuyor. Bazen toplanan mandalina ve portakallar, poşetlere araç bagajını doldurunca araçların torpidosu başta olmak üzere farklı bölümlere konuluyor.

Bölge halkından Emin Üçüncü, ilçede narenciye üretiminin yaygın olduğunu belirterek, "İlçemizde mandalina ve limon başta olmak üzere narenciye ürünleri doğal ve organik olarak yetişiyor. Şu an tam sezonu ve en tatlı dönemindeyiz. Dışarıdan ve komşu illerden gelen misafirlerimiz mandalina ve portakal toplamak istiyor. Biz de onlarla birlikte bahçelere gidiyoruz. Bazen poşetler yetersiz kalıyor, bu nedenle topladığımız ürünleri araçların içine koyuyoruz. Daha sonra misafirlerimiz bunları poşetleyip dağıtıyor. İlçemize gelen misafirlerimizi imkânlarımız dâhilinde doğal ürünlerle uğurluyoruz" dedi.

Artvin Çoruh Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapan Şule Ceylan ise yaklaşık 15 yıldır Artvin’de yaşadığını belirterek, "Aslen Mersinliyim. Artvin’in doğal güzelliklerini sevdiğim için burada kaldım. Bugün Kemalpaşa’ya geldik. Emin arkadaşımız bize eşlik etti ve bizi mandalina bahçesine getirdi. Poşetlerimizi doldurduk. Poşetlere sığmayan mandalinaları aracımızın farklı bölümlerine koyduk. Hepsini Artvin’deki arkadaşlarımıza dağıtacağız" diye konuştu.