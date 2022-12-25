'Asgari ücret' açıklaması tepki çekmişti: Selen Görgüzel sessizliğini bozdu

25 Aralık 2022 Pazar, 08:25

Geçen aylarda yönetmen Hamdi Alkan ile tek celsede boşanan Selen Görgüzel, son olarak 'asgari ücret' açıklaması ile gündeme geldi. Sözleri tepki çeken ünlü isim, özür diledi.

"ASGARİ ÜCRETLİ SEVGİLİ BENİMLE YAŞAYAMAZ"

Zaman zaman yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Selen Görgüzel, önceki gün "Asgari ücretle çalışan birisiyle sevgili olur muydunuz?" sorusuna "Benimle yaşayamaz. Komplekse girer. Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götürmek isteyecektir ama yapamazsa gururu kırılır. Kendiliğinden bir şey yapmak ister, yapamaz üzülür. O yüzden davul bile dengi dengine" şeklinde yanıt verdi.

Cevabından dolayı kısa sürede gündem olan Görgüzel'e tepki yağdı.

ÖZÜR DİLEDİ

Eleştirilerin ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan Selen Görgüzel, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretle hayatını idame ettirmeye çalışan tüm emekçi kardeşlerimden, büyüklerimden, dostlarım ve arkadaşlarımdan özür dilerim. Maalesef yanlış anlaşıldım. Açıklamam asla sizi rencide etmek amaçlı değil, aksine hayat şartlarının ne kadar zor olduğunun altını çizmek amaçlı yapılmış bir söylemdi. Bizlerin icra ettiği meslek gereği yapmamız gereken harcamalar, yatırımlar, bulunmamız gereken ortamlar için belli kazanç grubu insanlar bile zorlanırken benim mücadelem için de o şartlarda yanımda olacak kişi üzülebilir, kendini kötü hissedebilir demek istemiştim. Takdir sizin."