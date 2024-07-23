Aşırı bağımsızlığının psikolojiye yan etkisi: Hiper bağımsızlık nedir?

Yayınlanma: 23.07.2024 - 11:29

Güncelleme: 23.07.2024 - 11:29

Bağımsızlık, kendi kendine yetebilme ve sorumluluk alabilme yetisidir. Kendi randevularını ayarlamak, iş görevlerini tamamlamak veya güvenli bir yaşam ortamı sürdürmek, yetişkin olmanın gerekliliklerindendir. Ancak, bağımsızlık aşırıya kaçtığında tehlikeli hale gelebilir.

HİPER BAĞIMSIZLIK NEDİR?

Hiper bağımsızlık, bireyin her konuda tamamen bağımsız olmaya çalıştığı ve bu çabanın sağlıksız bir noktaya ulaştığı durumu ifade eder. Hiper bağımsız bireyler, ihtiyaç duyduklarında bile yardım istemekten kaçınır ve bu durum genellikle bir travma tepkisi olarak ortaya çıkar.

HİPER BAĞIMSIZLIĞIN BELİRTİLERİ

Hiper bağımsızlık, kişiden kişiye farklılık gösterebilir, ancak yaygın belirtiler şunlardır:

Aşırı başarı isteği: Bu kişiler, işleri kendi başlarına yönetemeyecekleri noktaya kadar aşırı bağlılık gösterirler.

Bu kişiler, işleri kendi başlarına yönetemeyecekleri noktaya kadar aşırı bağlılık gösterirler. Yetki vermeyi reddetme: Başkalarından yardım istemekte zorlanır ve görevleri devredemezler.

Başkalarından yardım istemekte zorlanır ve görevleri devredemezler. İlişkilerde zorluk: Yakın ilişkilerde bağ kurmakta ve duvarlarını yıkmakta zorlanırlar.

Yakın ilişkilerde bağ kurmakta ve duvarlarını yıkmakta zorlanırlar. Gizlilik: Kendi içlerine kapanırlar ve kişisel bilgileri paylaşmaktan kaçınırlar.

Kendi içlerine kapanırlar ve kişisel bilgileri paylaşmaktan kaçınırlar. Güvensizlik: Başkalarına güvenmekte zorlanırlar ve hayal kırıklığına uğramaktan korkarlar.

Başkalarına güvenmekte zorlanırlar ve hayal kırıklığına uğramaktan korkarlar. Az sayıda yakın ilişki: Uzun vadeli ilişkiler kurmakta zorlanırlar.

Uzun vadeli ilişkiler kurmakta zorlanırlar. Stres ve tükenmişlik: Yardım istemedikleri için genellikle aşırı yük altındadırlar ve bu durum tükenmişliğe yol açabilir.

HİPER BAĞIMSIZLIĞIN NEDENLERİ VE TRAVMA BAĞLANTISI

Hiper bağımsızlık, çoğu zaman travmaya tepki olarak gelişir. Travmatik olaylar, bireyin hayatta kalma mekanizmalarını tetikler ve bu mekanizmalar uygun olmasa bile uzun süre devam edebilir. Hiper bağımsızlık, bireyin sosyal destekten kaçınmasına yol açan bir travma tepkisi olabilir. Bu durum, kişinin kendisini destek almaya layık görmemesi, geçmişte yaşanan ihmal, başkalarına güvensizlik veya kontrol kaybı yaşama korkusundan kaynaklanabilir.

HİPER BAĞIMSIZLIKLA BAŞA ÇIKMA VE TEDAVİ

Hiper bağımsızlık, kişisel ve ilişkisel sorunlara yol açabilir. Bu durumla başa çıkmak için birey, terapide güven, sağlıklı ilişkiler ve kendi sınırlamalarını kabul etme üzerinde çalışabilir. Travma temelli bakım, bu tedavinin önemli bir bileşenidir. Hiper bağımsızlığın, stresli ve adaletsiz durumlarla başa çıkmanın bir yolu olduğunu anlamak, bu tepkiyi aşmanın ilk adımıdır.

Travma tepkisini aşmak zaman alır ve bu süreçte kendinize karşı nazik olmanız önemlidir. Desteğin mevcut olduğunu bilmek ve size uygun bir terapist bulmak, iyileşme yolunda önemli adımlardır.