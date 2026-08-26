Aşırı sinir, stres, zihinsel sorunlar... Z Kuşağı güne yorgun ve sinirli başlıyor!

Araştırma sonuçlarına göre, yetişkinlerin yüzde 43'ü haftada en az bir kez sabahları yataktan öfkeli, huysuz veya gergin bir ruh haliyle kalkıyor. Konu Z kuşağı olduğunda ise bu oran yüzde 72'ye kadar çıkıyor. Katılımcıların yüzde 35'i ise sabahları düzenli olarak kendilerini enerjisiz ve halsiz hissettiklerini belirtiyor.

SABAH HUZURSUZLUĞU GÜNÜN GERİ KALANINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Güne olumsuz bir ruh haliyle başlamak, bireylerin sosyal ve profesyonel yaşam kalitesini doğrudan düşürüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 63'ü, sabah ilk uyandıkları andaki duygusal durumlarının tüm güne damga vurduğunu ifade ediyor.

Sabah huzursuzluğu yaşayan kişilerin günlük hayatlarında en çok karşılaştıkları sorunların başında yüzde 49 ile motivasyon eksikliği geliyor. Bunu yüzde 32 ile aşırı sinirlilik, yüzde 31 ile duygusal çöküntü ve yüzde 28 ile yoğun stres takip ediyor. Uzmanlar, yetersiz gece uykusu ve kaliteli dinlenememenin bireylerin zihinsel direncini düşürdüğüne dikkat çekiyor.

GENÇ NESİLLER UYKU VERİLERİNİ TAKİP ETMEK İSTİYOR

Gece boyunca vücudun ne kadar dinlendiğini ve toparlandığını anlama noktasında nesiller arasında belirgin bir yaklaşım farkı göze çarpıyor. Eski kuşak temsilcileri olan "Baby Boomer" kuşağının sadece yüzde 28'i uyku verileriyle ilgilendiğini belirtirken; Z kuşağında bu oran yüzde 80'e, Y kuşağında (Millennials) ise yüzde 84'e kadar ulaşıyor.

Katılımcıların yüzde 80'i, sabahları her zamankinden farklı hissettiklerinde vücutlarının kendilerine vermek istediği sinyalleri daha derinlemesine anlamak istediğini vurguluyor. Sağlık takibi konusunda toplum genelinde belirgin bir bilinçlenme yaşanırken, katılımcıların yüzde 63'ü beş yıl öncesine göre kendi sağlık durumlarına çok daha fazla dikkat ettiklerini dile getiriyor.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN TEKNOLOJİDEN DESTEK ALINIYOR

Gelişen giyilebilir teknoloji araçları, bireylerin günlük sağlık verilerini takip etme biçimlerini de kökten değiştiriyor. Araştırmaya katılanların yüzde 68'i sağlık durumlarına dair en az bir veriyi akıllı cihazlar aracılığıyla düzenli olarak izlediğini ifade ediyor.

En çok takip edilen parametrelerin başında yüzde 35 ile uyku kalitesi gelirken, bunu yüzde 34 ile kilo/vücut analizi ve yüzde 29 ile günlük fiziksel aktivite seviyeleri izliyor. Katılımcıların yüzde 25'i beslenme alışkanlıklarını, yüzde 21'i kalp sağlığını, yüzde 20'si ise stres seviyelerini dijital araçlar vasıtasıyla kontrol altında tutmaya çalışıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 66'sı, giyilebilir teknolojilerin vücudun biyolojik sinyallerini anlamada ve daha sağlıklı alışkanlıklar edinmede önemli bir rol oynadığına inanıyor.