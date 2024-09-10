Aşırı trafik kısırlık mı yapıyor? Üreme sağlığını tehdit eden gizli tehlikeler

Yayınlanma: 10.09.2024 - 11:06

Güncelleme: 10.09.2024 - 11:06

Araştırmacılar, dünya genelinde kısırlık sorununa yol açabilecek çevresel faktörlerin izini sürerken hava kirliliği ve gürültü kirliliği gibi unsurların kısırlık riskini artırabileceğini belirtiyor.

HAVA KİRLİLİĞİ KISIRLIK YAPIYOR!

PM2.5 partiküllerine uzun süre maruz kalmanın erkeklerde kısırlık riskini yüzde 24 oranında artırdığı, 35 yaş üstü kadınlarda ise trafik gürültüsüne maruz kalmanın yüzde 14 oranında kısırlık riskini yükselttiği tespit edildi. Bu sonuçlar, modern yaşamın üreme sağlığı üzerindeki olası etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ KADINLARI ETKİLİYOR

Danimarka'da yapılan kapsamlı bir çalışmada, 1995 ve 2017 yılları arasında 526.056 erkek ve 377.850 kadının yaşam alanlarındaki PM2.5 hava kirliliği seviyeleri ile kısırlık arasındaki bağlantı araştırıldı. Bulgulara göre, 2.9 µg/m3 veya daha yüksek PM2.5 seviyelerine uzun süre maruz kalan erkeklerde kısırlık riski yüzde 24 oranında artış gösterdi. Aynı şekilde, 35 yaş üstü kadınlarda yol trafiği gürültüsüne uzun süre maruz kalmak yüzde 14 oranında kısırlık riskini artırıyor.

HAVA KİRLİLİĞİNİN SPERM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Eski çalışmalar hava kirliliğinin sperm kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini göstermiş olsa da, bu çalışma doğrudan kısırlık riskine odaklanan ilk büyük çaplı araştırmalardan biri. Araştırmacılar, PM2.5 kirliliğine maruz kalmanın sperm sayısı, hareketliliği ve morfolojisi üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını belirtiyor. Gürültü kirliliğinin ise stres ve uyku bozuklukları yoluyla üreme sağlığını olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor.