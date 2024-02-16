Daha yayımlanmadan inceleme başlatıldı: Aşk Adası programı nerede ve ne zaman yayımlanacak?

Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:58

Güncelleme: 16.02.2024 - 10:58

Fragmanı geçtiğimiz günlerde yayımlanan Aşk Adası programının nerede ve ne zaman yayımlanacağı, formatının ne olduğu, kimin sunacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyordu. RTÜK başkanı tarafından yapılan açıklamanın ardından programının yayımlanıp yayımlanmayacağı merak edildi. Peki, Aşk Adası programı yayımlanacak mı? Yayımdan kaldırıldı mı?

AŞK ADASI PROGRAMININ FORMATI NE?

Aşk Adası'nın tanıtımında "Issız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız? Bıcır bıcır sevgili, kocaman bir ev, yüzme havuzu, yaz partileri, sınırsız eğlence? Böyle ada mı olur demeyin, yeteri kadar hayal edersek istediğimiz her şey olur! Biz de sizin için tam olarak böyle bir hayal kurduk ve artık bu hayali yaşayacak şanslı adalılar ile tanışma zamanı..." ifadeleri kullanıldı.

AŞK ADASI HANGİ PROGRAMDAN UYARLANDI?

Aşk Adası, İngiltere yayımlanan Too Hot to Handle isimli programdan uyarlandı.

AŞK ADASI PROGRAMININ SUNUCUSU KİM?

Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayımlanan Aşk Adası programının sunuculuğunu Saba Tümer üstleniyor.

AŞK ADASI PROGRAMI NEREDE YAYIMLANACAK?

Aşk Adası, Gain adlı dijital içerik platformu üzerinden yayımlanacak.

AŞK ADASI PROGRAMI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Fragmanını izleyicisi ile buluşturan programın yayın tarihi henüz belli değil.

AŞK ADASI PROGRAMI YAYIMLANACAK MI?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ‘Aşk Adası’ isimli yapımla ilgili ön incelemenin yapıldığını, toplumsal ve kültürel değerlerle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade edilmeyeceğini açıkladı.