Yayınlanma: 16.10.2024 - 21:13

Güncelleme: 16.10.2024 - 21:13

Yeni NOW dizisi Aşk, Evlilik, Boşanma'da Bennu Yıldırımlar ve Müjde Uzman ile başrolü paylaşacak olan Melisa Şenolsun'un yaşamı merak ediliyor. Peki, Aşk, Evlilik, Boşanma dizisinin Naz'ı Melisa Şenolsun kim, kaç yaşında. nereli? Melisa Şenolsun hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeş. Kariyerine 2015 yılında yayımlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile başladı.

İzmir Gelişim Koleji mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

2019-2021 yılları arasında Netflix yapımı olan Atiye dizisinde rol aldı.

2021 yılında Masumlar Apartmanı adlı dizinin 2. sezonuna dahil oldu ve Rüya karakterine hayat verdi. 2022 yılında diziden ayrıldı. 2022 yılında LCV (Lütfen Cevap Veriniz) adlı filmde başrolde yer aldı.

MELİSA ŞENOLSUN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (Hande)

2015-2016 - Kiralık Aşk (Sude İplikçi)

2016-2017 - Umuda Kelepçe Vurulmaz (Ceren)

2018 - Nefes Nefese (Rüya Kıran)

2019-2021 - Atiye (Cansu)

2020 - Menajerimi Ara

2021-2022 - Masumlar Apartmanı (Rüya)

MELİSA ŞENOLSUN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2017 - Babam (Feride)

2019 - Güzelliğin Portresi (Hilal)

2021 - Kimya (Kimya)

2022 - Lütfen Cevap Veriniz (Ceren)