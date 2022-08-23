'Aşk-ı Memnu' finali, kendi gününde ve saatinde yayınlanacak

23 Ağustos 2022 Salı, 11:45

Kanal D'nin 2008-2010 yılları arasında izleyiciyle buluşan 'Aşk-ı Memnu' dizisi, bu yıl da gündüz kuşağında izleyicilerle buluştu. Dizinin her sene yayınlandığı gün sosyal medyada gündem olan final bölümü, bu sene kendi gününde ve saatinde ekranlara gelecek.

KENDİ GÜNÜNDE VE KENDİ SAATİNDE...

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin başrolünde yer aldıkları dizinin bu seneki final bölümü, 25 Ağustos Perşembe akşamı, saat 20.00'de ekranda olacak.

#AşkıMemnu’nun final bölümü Perşembe akşamı 20.00’da Kanal D’de pic.twitter.com/eMWRovRDkU — no context aşk-ı memnu (@ncontextask) August 21, 2022

Halid Ziya Uşaklıgil'in eseri olan 'Aşk-ı Memnu', ilk olarak 1899-1900 yıllarında Servet-i Fünûn dergisinde seri olarak yayınlandıktan sonra, 1900'de kitap olarak yayımlandı. Kitaptan uyarlanan dizi, 2008 yılında ilk bölümüyle yayın hayatına başladı ve 2010 yılında final yaptı.