'Aşk-ı Memnu' finali, kendi gününde ve saatinde yayınlanacak

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği ve gerek yayında olduğu dönem, gerekse tekrar bölümleri ile her daim adından söz ettiren Kanal D dizisi 'Aşk-ı Memnu', yaz boyunca bir kez daha izleyicisi ile buluştu. Fenomen dizinin etkileyici final bölümü 25 Ağustos Perşembe akşamı yeniden Kanal D’de ekrana gelecek.

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2022 Salı, 11:45
'Aşk-ı Memnu' finali, kendi gününde ve saatinde yayınlanacak
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Kanal D'nin 2008-2010 yılları arasında izleyiciyle buluşan 'Aşk-ı Memnu' dizisi, bu yıl da gündüz kuşağında izleyicilerle buluştu. Dizinin her sene yayınlandığı gün sosyal medyada gündem olan final bölümü, bu sene kendi gününde ve saatinde ekranlara gelecek. 

KENDİ GÜNÜNDE VE KENDİ SAATİNDE...

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin başrolünde yer aldıkları dizinin bu seneki final bölümü, 25 Ağustos Perşembe akşamı, saat 20.00'de ekranda olacak.

Halid Ziya Uşaklıgil'in eseri olan 'Aşk-ı Memnu', ilk olarak 1899-1900 yıllarında Servet-i Fünûn dergisinde seri olarak yayınlandıktan sonra, 1900'de kitap olarak yayımlandı. Kitaptan uyarlanan dizi, 2008 yılında ilk bölümüyle yayın hayatına başladı ve 2010 yılında final yaptı.


Aşk-ı Memnu Kanal D perşembe dizi

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