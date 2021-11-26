Batuhan Karacakaya'dan 'dolar' yorumu: Aşk-ı Memnu repliğini paylaştı

26 Kasım 2021 Cuma, 10:08

Türkiye'de faizlerin, dünyanın aksine, düşürülmesi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından, Türk Lirası Cumhuriyet tarihinin en büyük değer kaybını yaşadı.



23 Kasım Salı günü, Dolar 13,45, euro ise 15,16'yı gördü. Öte yandan, gram altın 730 lira ile tarihi zirvesini yaşadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dolar ve euro kurunda yaşanan bu sert yükseliş, sosyal medyanın da gündemini oluşturdu. Pek çok ünlü isim, TL'nin dolar ve euro karşısında günden güne değer kaybetmesine sert tepki gösterdi.

#hükümetistifa etiketi uzun bir süre Twitter gündeminde 1. sırada yer aldı.

AŞK-I MEMNU REPLİĞİNİ PAYLAŞTI

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent Ziyagil karakteri ile hafızalara kazınan ve son olarak Survivor yarışmasında boy gösteren Batuhan Karacakaya paylaşımıyla dikkat çekti.

Son olarak Survivor All Star'a dönmek için hazırlıklar yapan Karacakaya doların artış göstermesi ve rekor kırması üzerine çok bilinen bir repliğini yayınladı. Bülent Ziyagil karakterinin "Yoksa fakir mi oluyoruz?" dediği anları paylaşan ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu sahnede Bülent karakteri, babası Adnan Ziyagil'e "Yoksa fakir mi oluyoruz?" diye soruyor. Ziyagil ise oğlu Bülent'e gülerek "Daha neler" şeklinde karşılık veriyor.