'Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş Kızıl Goncalar dizisine katılıyor

Yayınlanma: 08.11.2024 - 12:56

Güncelleme: 08.11.2024 - 12:56

NOW TV'nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kızıl Goncalar, ikinci sezonunda da en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.

Gold Film imzası taşıyan dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Pelin Ermiş katıldı. Ömür Atay’ın yönettiği fenomen dizide Ermiş, Çağla karakterine hayat verecek ve dizide Duygu Sarışın’ın canlandırdığı Hande ile yolları kesişecek.

Çağla karakterinin hikayesiyle birlikte ilerleyen bölümlerde onun eşinin de diziye dahil olması bekleniyor.

Kızıl Goncalar, yeni karakterleri ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başında tutmaya devam ediyor.

PELİN ERMİŞ KİMDİR?

Pelin Ermiş, 21 Ağustos 1982’de İzmir’e doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Ermiş, 2006 yılında “Şöhret Okulu” dizisi ile televizyon dünyasına adım attı. 2008 yılında Beren Saat, Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya‘nın başrollerini paylaştığı, yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği “Aşk-ı Memnu” dizisinde yer alan Pelin Ermiş, canlandırdığı Cemile karakteri ile adını duyurdu. “Mazi Kalbimde Yaradır”, “Adını Feriha Koydum”, ”Emir’in Yolu”, “Hangimiz Sevmedik” gibi dizilerde rol alan Ermiş, birçok tiyatro oyununda başarılı performanslar sergiledi. Pelin Ermiş ayrıca “Cehennem 3D”, “Bekçi” ve “Kiraz Mevsim” filmlerinde rol aldı.