Kızıl Goncalar'ın 'Naim'i Mert Turak: 'Teyzeler suratıma tükürüyor'

Yayınlanma: 31.10.2024 - 14:54

Güncelleme: 31.10.2024 - 14:54

Reyting rekorları kıran Kızıl Goncalar dizisinde 'Naim Efendi' karakterini canlandıran Mert Turak, rolü nedeniyle aldığı ilginç tepkileri paylaştı.

Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı dizide, sevimsiz ve sert bir karaktere hayat veren ünlü oyuncu, bu durumun günlük yaşamına etkisini anlattı.

Galada görüntülenen Mert Turak, sevilen dizide canlandırdığı karakterin kendisine zorlu anlar yaşattığını belirterek, "Sevilmeyen bir karaktere hayat vermek kolay değil. Ara sıra alışveriş merkezlerinde yüzüme tüküren teyzelerimiz olmuyor değil" dedi.

Turak, bu tür tepkilerin hem komik hem de şaşırtıcı olduğunu ekleyerek izleyicinin karakteri bu kadar gerçekçi bulmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kızıl Goncalar dizisinde oyunculuğu ile beğeni toplayan Mert Turak, rolü nedeniyle aldığı tepkilerle gündem olurken dizinin izleyici kitlesi de giderek büyüyor.