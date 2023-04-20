Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'siydi... Usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti

Fenomen dizi Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Süleyman Efendi karakteriyle hafızalara kazınan, usta tiyatrocu ve oyuncu Rana Cabbar yaşamını yitirdi. 78 yaşında olan ve uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Cabbar'a, başta Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşı Hazal Kaya olmak üzere çok sayıda isim sosyal medyadan veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 14:24
Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'siydi... Usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti
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Geçen günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti. Acı haberi, usta oyuncunun menajerlik ajansı Sökmen Menajerlik duyurdu.

ACI HABERİ AJANSI DUYURDU

Ajanstan yapılan açıklamada "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

HAZAL KAYA'DAN 'RANA CABBAR' PAYLAŞIMI

Acı haberin duyulmasının ardından pek çok ünlü isim sosyal medyadan Cabbar için art arda taziye mesajı paylaştı. Bu isimlerden biri de, Cabbar'ın Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşı Hazal Kaya oldu.

Instagram'dan Cabbar'ın bir foroğrafını paylaşan Kaya, "Ah Rana abim... Çok hakkın var üzerimde... Çok üzgünüm..." notunu düştü.

Sosyal medyadaki Rana Cabbar'a veda mesajlarından bazıları şu şekilde...

METİN YILDIZ, CABBAR'I ZİYARET ETMİŞTİ

Akrebin Yolculuğu, 72. Koğuş, Kabadayı gibi sinema filmleri ve Aşk-ı Memnu, Beyaz Gelincik gibi televizyon dizileriyle tanınan usta oyuncu Rana Cabbar, bir süredir yoğun bakımdaydı.

Geçen haftalarda Cabbar'ın durumu hakkında bilgi veren ünlü oyuncu Metin Yıldız, "Doktoruyla görüştüm sağlık durumu kötü değil ama sevgiye ihtiyacı var" demişti.

Yıldız, "Çok değerli büyük oyuncu Rana Cabbar hastalanıyor. Yoğun bakıma kaldırılıyor. Doktoruyla görüştüm. Sağlık durumu kötü değil. İlgiye, sevgiye ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

RANA CABBAR KİMDİR?

1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rana Cabbar, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu.

1964 yılında Güner Sümer'in yönettiği "Ayak Bacak Fabrikası" adlı tiyatro oyunuyla sanat hayatına başlayan Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktör oldu.

Oyunculuğun yanı sıra antika saat dekorasyonuyla da uğraşan oyuncu, Beyoğlu'ndaki bir otelde yaşıyordu.


Rana Cabbar Aşk-ı Memnu

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