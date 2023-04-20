Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'siydi... Usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti

Yayınlanma: 20.04.2023 - 14:24

Güncelleme: 20.04.2023 - 15:28

Geçen günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti. Acı haberi, usta oyuncunun menajerlik ajansı Sökmen Menajerlik duyurdu.

ACI HABERİ AJANSI DUYURDU

Ajanstan yapılan açıklamada "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

HAZAL KAYA'DAN 'RANA CABBAR' PAYLAŞIMI

Acı haberin duyulmasının ardından pek çok ünlü isim sosyal medyadan Cabbar için art arda taziye mesajı paylaştı. Bu isimlerden biri de, Cabbar'ın Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşı Hazal Kaya oldu.

Instagram'dan Cabbar'ın bir foroğrafını paylaşan Kaya, "Ah Rana abim... Çok hakkın var üzerimde... Çok üzgünüm..." notunu düştü.

Sosyal medyadaki Rana Cabbar'a veda mesajlarından bazıları şu şekilde...

Bir aktör daha düştü toprağa.. Her rolde büyücü mavi bir yıldız.#RanaCabbar unutulmayacak... pic.twitter.com/RO8Kagl4Kd — orhan aydın (@orhanaydin6) April 20, 2023

Değerli meslektaşımız Rana Cabbar hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun ??#RanaCabbar pic.twitter.com/22ZqSgAVBH — Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) April 20, 2023

Yeni kuşaklar onu Aşk-ı Memnu’dan hatırlar ama Rana Cabbar Türk tiyatrosunun gelmiş geçmiş en önemli ustalarından biridir…

Ankara Sanat Tiyatrosu’nun başlıca sanatçılarındandır ve Sakıncalı Piyade’yi de ilk oynayan kişidir…

Kaybetmişiz Rana Canbar’ı…

Türk tiyatrosunun ve… pic.twitter.com/o642AtV3vU — Izzet Capa (@izzetcapa) April 20, 2023

Bir ustayı, bir abiyi, bir bilgeyi, bir dostu, arkadaşı kaybettim. O kadar üzgünümki buraya yazacak kelime bulamıyorum. Bu dünyadan, bir efsane olan Rana Cabbar geçti. Mekanın cennet olsun Rana baba.?? pic.twitter.com/NANGHoPZUG — Mahsun Kırmızıgül (@Mhsnkrmzgl) April 20, 2023

Oyuncu #ranacabbar ağabeyımız vefat etmiş.Allah rahmet eylesin.Ankara AST’ın efsane oyunu Sakıncalı Piyade de izlemiştim ilk olarak.Oyunculuğun yanında kalemini de iyi kullanırdı. Başımız sağ olsun.?? — zaferalgoz (@zaferalgoz) April 20, 2023

Büyük bir aktörü yolcu ediyoruz. Şimdi Ast’taki diğer ustalar, Asaf Çiyiltepe, Ayberk Çölok, Erkan Yücel, Meral Niron,Ergin Orbey, Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Jale Aylanç, Bülent Yıldıran,Yaman Okan ve diğerleri iyi bir karşılama töreni hazırlamıştır. Her şey için minnetle. https://t.co/FFuRK2kt4G — eren aysan (@tekirkedi) April 20, 2023

METİN YILDIZ, CABBAR'I ZİYARET ETMİŞTİ

Akrebin Yolculuğu, 72. Koğuş, Kabadayı gibi sinema filmleri ve Aşk-ı Memnu, Beyaz Gelincik gibi televizyon dizileriyle tanınan usta oyuncu Rana Cabbar, bir süredir yoğun bakımdaydı.

Geçen haftalarda Cabbar'ın durumu hakkında bilgi veren ünlü oyuncu Metin Yıldız, "Doktoruyla görüştüm sağlık durumu kötü değil ama sevgiye ihtiyacı var" demişti.

Yıldız, "Çok değerli büyük oyuncu Rana Cabbar hastalanıyor. Yoğun bakıma kaldırılıyor. Doktoruyla görüştüm. Sağlık durumu kötü değil. İlgiye, sevgiye ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

RANA CABBAR KİMDİR?

1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rana Cabbar, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu.

1964 yılında Güner Sümer'in yönettiği "Ayak Bacak Fabrikası" adlı tiyatro oyunuyla sanat hayatına başlayan Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktör oldu.

Oyunculuğun yanı sıra antika saat dekorasyonuyla da uğraşan oyuncu, Beyoğlu'ndaki bir otelde yaşıyordu.