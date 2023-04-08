Aşk-ı Memnu'nun 'Süleyman Efendi'si Rana Cabbar yoğun bakıma kaldırıldı

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 09:11

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 09:11

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk- Memnu dizisindeki "Süleyman Efendi" rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Rana Cabbar, hastaneye kaldırıldı.

"SEVGİYE İHTİYACI VAR"

Yoğun bakımda tedavisi süren 78 yaşındaki Rana Cabbar'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu Metin Yıldız, "Çok değerli büyük oyuncu Rana Cabbar hastalanıyor. Yoğun bakıma kaldırılıyor. Doktoruyla görüştüm. Sağlık durumu kötü değil. İlgiye, sevgiye ihtiyacı var" diyerek usta oyuncu için dileklerini belirtti.

RANA CABBAR KİMDİR?

1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rana Cabbar, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu.

1964 yılında Güner Sümer'in yönettiği "Ayak Bacak Fabrikası" adlı tiyatro oyunuyla sanat hayatına başlayan Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktördür.

Oyunculuğun yanı sıra antika saat dekorasyonuyla da uğraşan oyuncu, Beyoğlu'ndaki bir otelde yaşıyor.