Aşk, ihanet, skandallar: 2025’e damga vuran magazin olayları

Yalova Çınarcık'taki evinde pencereden düşerek ölen şarkıcı Güllü 'nün ölümündeki şüpheler bu yılın en çok konuşulan olaylarından birisi oldu. Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter soruşturma kapsamında tutuklandı. Şarkıcının oğlu Tuğberk ise ifade verdi.

Rüya gibi bir ilişki yaşayan Hakan Sabancı ile Hande Erçel çifti geçtiğimiz hafta, üç yıla yakın süren ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılığın perde arkasına dair ortaya atılan iddialar magazin gündemini sarstı. İddialardan biri Sabancı'nın eski sevgilisi model Jocelyn Chew ile yeniden görüşmeye başladığı ve Hande Erçel'i aldatmasıydı. Bu iddia üzerine hem Hakan Sabancı'dan hem de Jocelyn'den açıklama geldi ve iddia yalanlandı.

2007–2010 yılları arasında yayınlanan 'Bez Bebek'te'Yağmur' karakterini canlandıran Asena Keskinci 'nin yıllar sonra dizinin başrolü Evrim Akın ortaya attığı iddialar çok konuşuldu. Asena Keskinci sosyal medyada paylaştığı videoda çocukluk dönemine dair açıklamalar yaptı, iddiaya göre Evrim Akın'ın o dönemden bu yana babasıyla birlikte olduğunu ve ünlü oyuncunun kendisine kötü davrandığını anlattı.

Magazin dünyası şarkıcı oyuncu Özcan Deniz ve aile içindeki kaosu konuşmaya devam ediyor. Ünlü isim, ağabeyi Ercan Deniz ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla bir anda magazin gündemine oturmuştu. 53 yaşındaki Özcan Deniz, bir dönem menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile maddi konularda bazı anlaşmazlıklar yaşamıştı. Peş peşe imalı mesajlar yayınlayan ünlü şarkıcı artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.

Türkiye’nin en zengin iş insanlarından Hacı Sabancı , 2022 yılında Nazlı Kayı ile evlenmiş ve bu evlilikten bir çocuğu olmuştu. Hacı Sabancı hakkında F.D. isimli kadın tarafından açılan babalık davası sonuçlandı. F.D.’nin Uzay isimli çocuğunun DNA testiyle babasının Hacı Sabancı olduğu ortaya çıktı.

Adnan Aksoy ile 17 yıllık evliliğini bitirecek olan Güzide Duran , Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile yaşadığı aşk günlerce magazin gündeminden düşmedi.

Sanatçı Kayahan ’ın kızı Beste Açar, Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Açar, babasının enerjisini miras aldığını, hatta paralel evrende Kayahan, Atatürk ve Mevlana ile iletişim kurabildiğini söyledi. Ayrıca kendisi gibi astral seyahat yaptığını söyleyen Yusuf Güney ile de yakın arkadaş olduklarını belirtti. Güney’e de “enerji seansları” yaptığını anlattı.

14. SANAT CAMİASINDA CİNSEL TACİZ İDDİALARI

Sanat camiasında peş peşe gelen taciz ifşaları yılın en tartışmalı konularından biriydi. Fotoğrafçılar ve makyözlerle başlayan ifşalar dizi film oyuncularına, komedyenlere ve yazarlara kadar uzandı. İddia sahiplerinin yayınladıkları mesajların ardından sektörde 'susma' hareketinin fitili ateşlendi ve pek çok kadın, bu zamana kadar dile getirmedikleri iddiaları dile getirdi.

Bir taciz iddiası da oyuncu Doğa Lara Akkaya'dan geldi. Akkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 2022 yılında rol aldığı 'Tozluyaka' dizisinin setinde meslektaşı Tayanç Ayaydın tarafından tacize uğradığını paylaştı. Akkaya, "Bu adam evli ve ünlü oyuncu büyüğündür sus, dediler bana. 21 yaşındaydım, ilk işimdi, ağzımı açamadım. Sürekli sözlü ve yazılı taciz etti" dedi.

Yönetmen Selim Evci'nin asistanlığını yapan tasarımcı Yaprak Civan, 2018 yılında bahsi geçen yönetmenin evinde tacize uğradığını açıkladı. Civan, bir de kendisine gelen mesajları ve benzer olay yaşayan bir kadının yaşadıklarını ifşaladı.

Komedyen Mesut Süre'yle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Tuluğ Özlü adlı bir kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ünlü komedyen Mesut Süre’nin kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdü.