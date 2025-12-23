Aşk, ihanet, skandallar: 2025’e damga vuran magazin olayları

1- GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ
Yalova Çınarcık'taki evinde pencereden düşerek ölen şarkıcı Güllü'nün ölümündeki şüpheler bu yılın en çok konuşulan olaylarından birisi oldu. Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter soruşturma kapsamında tutuklandı. Şarkıcının oğlu Tuğberk ise ifade verdi.
2- HANDE ERÇEL VE HAKAN SABANCI AYRILDI
Rüya gibi bir ilişki yaşayan Hakan Sabancı ile Hande Erçel çifti geçtiğimiz hafta, üç yıla yakın süren ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılığın perde arkasına dair ortaya atılan iddialar magazin gündemini sarstı. İddialardan biri Sabancı'nın eski sevgilisi model Jocelyn Chew ile yeniden görüşmeye başladığı ve Hande Erçel'i aldatmasıydı. Bu iddia üzerine hem Hakan Sabancı'dan hem de Jocelyn'den açıklama geldi ve iddia yalanlandı.
3- FATİH ÜREK YOĞUN BAKIMA ALINDI
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim sabahı evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede tam 20 dakika boyunca kalp masajı yapılan Ürek, hastanede yoğun bakıma alındı.
4- EVRİM AKIN - ASENA KESKİNCİ POLEMİĞİ
2007–2010 yılları arasında yayınlanan 'Bez Bebek'te'Yağmur' karakterini canlandıran Asena Keskinci'nin yıllar sonra dizinin başrolü Evrim Akın ortaya attığı iddialar çok konuşuldu. Asena Keskinci sosyal medyada paylaştığı videoda çocukluk dönemine dair açıklamalar yaptı, iddiaya göre Evrim Akın'ın o dönemden bu yana babasıyla birlikte olduğunu ve ünlü oyuncunun kendisine kötü davrandığını anlattı.
5- DANLA BİLİC ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN DARP EDİLDİ
Eski sevgilisi Berk Çetin hakkında taciz ve darp iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldıran Danla Bilic'in açıklamaları gündemi sarsmıştı.
Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin hakkında anlattığı olayların ardından eski güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Çetin’in Bilic’i ittiği ve kafasından aşağı içecek döktüğü görüldü.
6- ÖZCAN DENİZ VE AİLE KAVGASI
Magazin dünyası şarkıcı oyuncu Özcan Deniz ve aile içindeki kaosu konuşmaya devam ediyor. Ünlü isim, ağabeyi Ercan Deniz ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla bir anda magazin gündemine oturmuştu. 53 yaşındaki Özcan Deniz, bir dönem menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile maddi konularda bazı anlaşmazlıklar yaşamıştı. Peş peşe imalı mesajlar yayınlayan ünlü şarkıcı artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.
7- JUSTİN TİMBERLAKE VE JENNİFER LOPEZ İSTANBUL KONSERLERİ
Dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake’in 11 yıl aradan sonra İstanbul’da verdiği konser müzikseverlerden büyük ilgi gördü. 30 bin kişinin izlediği konser öncesi kapıda uzun kuyruklar oluştu, alanda izdiham yaşandı.
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. İstanbul Festivali kapsamında Yenikapı'da düzenlenen konsere yaklaşık 45 bin kişi katıldı.
9- DİLAN ÇITAK ARACINI POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ
Bodrum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak aracını bir polis memurunun üzerine sürdüğü iddia edilen İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Çıtak’ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
10- HACI SABANCI'YA BABALIK DAVASI
Türkiye’nin en zengin iş insanlarından Hacı Sabancı, 2022 yılında Nazlı Kayı ile evlenmiş ve bu evlilikten bir çocuğu olmuştu. Hacı Sabancı hakkında F.D. isimli kadın tarafından açılan babalık davası sonuçlandı. F.D.’nin Uzay isimli çocuğunun DNA testiyle babasının Hacı Sabancı olduğu ortaya çıktı.
12. GÜZİDE DURAN - FİKRET ORMAN AŞKI
Adnan Aksoy ile 17 yıllık evliliğini bitirecek olan Güzide Duran, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile yaşadığı aşk günlerce magazin gündeminden düşmedi.
13. BESTE AÇAR: BABAMLA İLETİŞİM HALİNDEYİM
Sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Açar, babasının enerjisini miras aldığını, hatta paralel evrende Kayahan, Atatürk ve Mevlana ile iletişim kurabildiğini söyledi. Ayrıca kendisi gibi astral seyahat yaptığını söyleyen Yusuf Güney ile de yakın arkadaş olduklarını belirtti. Güney’e de “enerji seansları” yaptığını anlattı.
14. SANAT CAMİASINDA CİNSEL TACİZ İDDİALARI
Sanat camiasında peş peşe gelen taciz ifşaları yılın en tartışmalı konularından biriydi. Fotoğrafçılar ve makyözlerle başlayan ifşalar dizi film oyuncularına, komedyenlere ve yazarlara kadar uzandı. İddia sahiplerinin yayınladıkları mesajların ardından sektörde 'susma' hareketinin fitili ateşlendi ve pek çok kadın, bu zamana kadar dile getirmedikleri iddiaları dile getirdi.
Bir taciz iddiası da oyuncu Doğa Lara Akkaya'dan geldi. Akkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 2022 yılında rol aldığı 'Tozluyaka' dizisinin setinde meslektaşı Tayanç Ayaydın tarafından tacize uğradığını paylaştı. Akkaya, "Bu adam evli ve ünlü oyuncu büyüğündür sus, dediler bana. 21 yaşındaydım, ilk işimdi, ağzımı açamadım. Sürekli sözlü ve yazılı taciz etti" dedi.
Yönetmen Selim Evci'nin asistanlığını yapan tasarımcı Yaprak Civan, 2018 yılında bahsi geçen yönetmenin evinde tacize uğradığını açıkladı. Civan, bir de kendisine gelen mesajları ve benzer olay yaşayan bir kadının yaşadıklarını ifşaladı.
Komedyen Mesut Süre'yle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Tuluğ Özlü adlı bir kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ünlü komedyen Mesut Süre’nin kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdü.
15. ÜNLÜ İSİMLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU
8 Ekim'de başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında sanatçıların da olduğu birçok ünlü ismin saç ve kan örnekleri alınmıştı.
Haklarında herhangi bir gözaltı kararı bulunmayan ünlüler, işlemlerinin bitmesi sonrası jandarma komutanlığından ayrılmıştı.
İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen isimler arasında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu vardı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu"na 18 Aralık'ta bir yenisi eklendi. Şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere götürüldükleri Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihanna ismiyle bilinen Hürriyet yazarı Cihan Şensözlü ise aranıyor.
Yurt dışında bulunan ve Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak bilinen Şeyma Subaşı, manken Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.
Uyuşturucu operasyonunda adı geçen gazeteciler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazetecilere yönelik de geçen hafta uyuşturucu operasyonu düzenledi. 9 Aralık'ta gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un arasında bulunduğu dört kişi tutuklandı.
Ünlülere uyuşturucu temin ettiği iddia edilen Sercan Yaşar, cezaevinden yeniden savcılığa getirilerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. Yaşar, itirafçı olmasının ardından tahliye edildi. Adliyede ifade veren sunucu Ela Rümeysa Cebeci ise tutuklandı.
Ersoy ve Cebeci'nin tutuklanma gerekçesi "uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak" iddiası oldu. Akif, aynı zamanda "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasından da tutuklandı. Uyuşturucu kullandığı iddiasını reddeden Ersoy ve Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı. Serbest bırakılan gazeteciler Meltem A. ve Elif K.'nın ise testleri sonucunda uyuşturucu kullanmadıkları belirlendi.
Ela Rümeysa'nın ifadesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da uyuşturucu soruşturmasında savcılığa ifade verdi. Adli Tıp’ta uyuşturucu tespiti için kan ve saç örneği veren Saran, spiker Rümeysa Cebeci ile ‘uyuşturucu’ içerikli mesajlaşmalarına ‘şaka’ dedi. Yurtdışına çıkış yasağıyla serbest kaldı.