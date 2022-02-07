'Aşk Mantık İntikam' final yapıyor

07 Şubat 2022 Pazartesi, 15:18

No 9 Yapım'ın Fox Tv için çektiği "Aşk Mantık İntikam" dizisi için final kararı alındı. Güney Kore yapımı "Canning Single Lady"den uyarlanan dizinin başrollerini İlhan Şen ve Burcu Özberk paylaşıyor.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, büyük prodüksiyonlu projeler arasında devam etmeyi başaran dizinin 39. bölümde, yani mart sonu final yapması planlanıyor.

Dizinin yapımcılığını Fatih Aksoy ve Yağmur Ünal üstlenirken, yönetmen koltuğunda Umut Kırca yer alıyor.

DİZİNİN KONUSU

"Garsonluk yapan Esra, yaşadığı sıkıntı dolu hayattan artık kurtulmak ister. Bunun için de mühendis olan Ozan ile mantık evliliği yapar. Ancak evliliğinde de maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan Esra, Ozan'dan ayrılır. Ozan, boşanmasından bir süre sonra bir yazılım şirketi açarak zengin olur. Leyla'nın bir gün Ozan'ın şirketinde işe başlamasıyla ikisinin yolu yeniden kesişir."