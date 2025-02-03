Beklenen fragman yayımlandı... 'Aşk Sadece Bir An' filmi 14 Şubat'ta vizyonda!
"Aşk Sadece Bir An" filminden beklenen fragman yayımlandı. Filmin konusu ve kadrosu merak edildi. İşte "Aşk Sadece Bir An" filminin konusu ve oyuncuları...
"Aşk Sadece Bir An" filminden fragman yayımlandı. Film kısa süre sonra izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Mustafa Kotan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaristliğini Aslı Zengin üstleniyor.
AŞK SADECE BİR AN FİLMİNİN KONUSU
Rüzgar bir bar çalışanıdır. Arkadaşı Ferit bir gün kendi taksisine çıkması için Rüzgar’dan yardım ister. Rüzgar taksideyken Hayal’le tanışır ve aşık olurlar. Hayal’in ailesi bu durumu öğrenir ama bu ilişkiye izin vermez. Rüzgar’ın bir katil olduğunu öğrenmişlerdir ancak olayın aslı Rüzgar’ın babası annesini öldürmüştür ve olayı Rüzgar’ın üzerine yıkmışlardır. Hayal’in babası Rüzgar’a kızıyla olamayacağını söyler, onu aşağılar ve tehdit eder. Buna rağmen Rüzgar Hayal’den ayrılmaz. İlişkileri devam ederken bir motosiklet yarışına katılır. Hayal’in babasının kurduğu cümleler aklına geldiğinde kaza yapar ve yoğun bakıma kaldırılır. Ailesi bu sırada Hayal’i başka bir şehre götürür. Rüzgar bir süre sonra toparlanır ve Hayal’le tekrar karşılaşır. Ancak bu aşk uzun sürmeyecektir.
AŞK SADECE BİR AN FİLMİNİN OYUNCULARI
Emirhan Çakal
Nilsu Berfin Aktaş
Gonca Vuslateri
Diren Polatoğulları
Emre Kınay
Burcu Kara
Teoman
Tuba Ünsal
Gürgen Öz
Cihan Şimşek
Recep Usta
Caner Topçu
Atakan Hoşgören
Tuana Naz Tiryaki
Mehmet Deniz Sarıkaş
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