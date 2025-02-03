Beklenen fragman yayımlandı... 'Aşk Sadece Bir An' filmi 14 Şubat'ta vizyonda!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 13:08

Güncelleme: 03.02.2025 - 13:08

"Aşk Sadece Bir An" filminden fragman yayımlandı. Film kısa süre sonra izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Mustafa Kotan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaristliğini Aslı Zengin üstleniyor.

AŞK SADECE BİR AN FİLMİNİN KONUSU

Rüzgar bir bar çalışanıdır. Arkadaşı Ferit bir gün kendi taksisine çıkması için Rüzgar’dan yardım ister. Rüzgar taksideyken Hayal’le tanışır ve aşık olurlar. Hayal’in ailesi bu durumu öğrenir ama bu ilişkiye izin vermez. Rüzgar’ın bir katil olduğunu öğrenmişlerdir ancak olayın aslı Rüzgar’ın babası annesini öldürmüştür ve olayı Rüzgar’ın üzerine yıkmışlardır. Hayal’in babası Rüzgar’a kızıyla olamayacağını söyler, onu aşağılar ve tehdit eder. Buna rağmen Rüzgar Hayal’den ayrılmaz. İlişkileri devam ederken bir motosiklet yarışına katılır. Hayal’in babasının kurduğu cümleler aklına geldiğinde kaza yapar ve yoğun bakıma kaldırılır. Ailesi bu sırada Hayal’i başka bir şehre götürür. Rüzgar bir süre sonra toparlanır ve Hayal’le tekrar karşılaşır. Ancak bu aşk uzun sürmeyecektir.

AŞK SADECE BİR AN FİLMİNİN OYUNCULARI

Emirhan Çakal

Nilsu Berfin Aktaş

Gonca Vuslateri

Diren Polatoğulları

Emre Kınay

Burcu Kara

Teoman

Tuba Ünsal

Gürgen Öz

Cihan Şimşek

Recep Usta

Caner Topçu

Atakan Hoşgören

Tuana Naz Tiryaki

Mehmet Deniz Sarıkaş