Aşk ve kahkahanın buluştuğu yapımlar: En iyi 5 romantik komedi filmi
Romantik komedi filmleri, hem içimizi ısıtan aşk hikâyeleri hem de kahkaha attıran sahneleriyle sinema dünyasının en sevilen türlerinden biri. Eğer hem romantizmi hem de eğlenceyi bir arada yaşamak istiyorsanız, işte mutlaka izlemeniz gereken en iyi 5 romantik komedi filmi!
Eğer romantik komedilere ilgi duyuyorsanız, bu filmler hem duygusal hem de eğlenceli hikâyeleriyle sizi ekran başına kilitleyecek!
1. Notting Hill (1999)
IMDb: 7.2
Başroller: Julia Roberts, Hugh Grant
Konusu: Londra'nın Notting Hill semtinde küçük bir kitapçının sahibi olan William (Hugh Grant), dünyaca ünlü oyuncu Anna Scott (Julia Roberts) ile tesadüfen tanışır. Bu karşılaşma, sıradan bir adam ile ünlü bir yıldız arasındaki unutulmaz bir aşk hikâyesine dönüşür. Samimi diyalogları ve unutulmaz sahneleriyle klasikleşmiş bir romantik komedi.
2. 10 Things I Hate About You (1999)
IMDb: 7.3
Başroller: Heath Ledger, Julia Stiles
Konusu: Shakespeare'in Hırçın Kız eserinden uyarlanan film, lise hayatına eğlenceli bir bakış sunuyor. Sert mizacıyla tanınan Kat (Julia Stiles), kimseyle çıkmak istemez. Ancak onun çıkmadığı sürece kız kardeşinin de sevgilisi olamaz. Bunun üzerine Patrick (Heath Ledger) ile yolları kesişir ve olaylar beklenmedik bir romantizme evrilir.
3. Crazy, Stupid, Love (2011)
IMDb: 7.4
Başroller: Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone
Konusu: Karısı tarafından terk edilen Cal (Steve Carell), çapkın ve karizmatik Jacob (Ryan Gosling) ile tanışır. Jacob, Cal’a yeniden flört etmeyi öğretirken, kendisi de ansızın aşık olur. Aşkın farklı yönlerini ele alan film, sürprizli senaryosu ve eğlenceli sahneleriyle türünün en iyilerinden biri.
4. Love Actually (2003)
IMDb: 7.6
Başroller: Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson
Konusu: Noel zamanı Londra’da geçen film, birbirine bağlı farklı aşk hikâyelerini ele alıyor. Başbakanın sekreterine âşık olması, yaşlı bir rock yıldızının yeniden sahnelere dönmesi ve çocukluk aşkı için büyük bir mücadele… Duygusal ve komik sahneleriyle tam bir romantik komedi klasiği.
5. The Proposal (2009)
IMDb: 6.7
Başroller: Sandra Bullock, Ryan Reynolds
Konusu: Başarılı bir yayıncı olan Margaret (Sandra Bullock), Amerika’da kalabilmek için asistanı Andrew (Ryan Reynolds) ile sahte bir evlilik yapmak zorunda kalır. Ancak bu kurmaca ilişki, beklenmedik şekilde romantizme dönüşür. Eğlenceli ve bol kahkahalı bir hikâye sunan film, romantik komedi severlerin favorilerinden biri.
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