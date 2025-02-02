Aşk ve kahkahanın buluştuğu yapımlar: En iyi 5 romantik komedi filmi

5. The Proposal (2009)

IMDb: 6.7

Başroller: Sandra Bullock, Ryan Reynolds

Konusu: Başarılı bir yayıncı olan Margaret (Sandra Bullock), Amerika’da kalabilmek için asistanı Andrew (Ryan Reynolds) ile sahte bir evlilik yapmak zorunda kalır. Ancak bu kurmaca ilişki, beklenmedik şekilde romantizme dönüşür. Eğlenceli ve bol kahkahalı bir hikâye sunan film, romantik komedi severlerin favorilerinden biri.