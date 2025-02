Yayınlanma: 02.02.2025 - 19:15

Güncelleme: 02.02.2025 - 19:15

Çılgın İkili, Umudunu Kaybetme, Ben Efsaneyim gibi filmlerde yer alan ünlü oyuncu Will Smith'in yaşamı merak edildi. 20 yıl sonra yeni albüm çalışması yapacağını duyuran Smith'in kaç yaşında olduğu, hangi filmlerde yer aldığı ve eşi araştırıldı. Peki, Will Smith kim, kaç yaşında, evli mi? Will Smith hangi filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

WILL SMITH KİMDİR?

Willard Carroll Smith 25 Eylül 1968 tarihinde Philadelphia'da doğdu. 2005 yılında yaptığı filmlerin her birinin gişe hasılatı kırmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 2007 yılında ise Hollywood'un şöhretler caddesine el izini bıraktı.

WILL SMITH EVLİ Mİ?

Sheree Zampino ile 1992-1995 yılları arasında evli kaldı, bu evliliğinden Willard Christopher Smith III yani bilinen adıyla Trey Smith 1992 yılında dünyaya geldi. Jada Smith ile 1997 yılından beri evli olup bu evliliğinden 2 çocuğu bulunuyor. Oyunculuk yapan Jaden Smith'in ve şarkıcı olan Willow Smith'in babasıdır.

WILL SMITH'İN EŞİ JADA SMITH KİMDİR?

Jada Koren Smith, 18 Eylül 1971'de doğdu. 2007'de ise müzik kariyerine başla'yan Jada Smith 1997'de aktör Will Smith ile evlendi. The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions filmlerinde "Niobe" karakterine hayat verdi. Madagaskar animasyon filminde ise "Gloria" karakterini seslendirdi.

WILL SMITH HANGİ FİLMLER OYNADI?

Where the Day Takes You (1992)

Made in America (1993)

Six Degrees of Separation (1993)

Çılgın İkili (1995)

Kurtuluş Günü (1996)

Siyah Giyen Adamlar (1997)

Devlet Düşmanı (1998)

Wild Wild West (1999)

Bagger Vance Efsanesi (2000)

Ali (2001)

Siyah Giyen Adamlar 2 (2002)

Çılgın İkili 2 (2003)

Ben, Robot (2004)

Shark Tale (2004)

Aşk Doktoru (2005)

Umudunu Kaybetme (2006)

Ben Efsaneyim (2007)

Hancock (2008)

Yedi Yaşam (2008)

Siyah Giyen Adamlar 3 (2012)

Dünya: Yeni Bir Başlangıç (2013)

Kış Masalı (2014)

Focus (2015)

Concussion (2015)

İntihar Timi (2016)

Gizli Güzellik (2016)

Bright (2017)

Aladdin (2019)

İkizler Projesi (2019)

Bad Boys: Her Zaman Çılgın (2020)

King Richard (2021)

WILL SMITH'İN ŞARKILARI...

Albümleri

Big Willie Style (1997)

Willennium (1999)

Born to Reign (2002)

Lost & Found (2005)

Singleları

Miami (1997) (Big Willie Style)

Just The Two Of Us (1997)

Will2K (1999) (Willennium)

Switch (2005) (Lost & Found)

Party Starter (2005) (Lost & Found)