Aşkım Kapışmak çılgına döndü, İlber Ortaylı'ya fena yüklendi: 'Oturduğunuz yerden millete cahil deyin!'

Yayınlanma: 01.12.2024 - 11:42

Güncelleme: 01.12.2024 - 11:46

Davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, sosyal medya hesabına gelen bir yorum üzerine ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya fena yüklendi.

Kapışmak, 77 yaşındaki tarihçiye "Bedavadan yaşıyorsunuz. Her gittiğiniz yerden 300-400 bin kaşe alın, oturduğunuz yerden millete cahil deyin..." diyerek tepki gösterdi.

Aşkım Kapışmak sosyal medya hesabına gelen soruları yanıtladı. Bir Instagram kullanıcısının "İlber Ortaylı sürekli dünyayı gezin gençler, yeni yerler görün, cahiller diyor ama param yok!" ifadeleri üzerine küplere binen Kapışmak, ünlü tarihçiye tepki gösterdi.

TAKİPÇİSİNDEN GELEN MESAJI GÖRÜNCE...

Aşkım Kapışmak, "Milleti aşağılayarak, küçümseyerek: cahilsiniz, mahilsiniz! Kimsiniz arkadaşım siz? Bu zenginlerin, elitlerin akıl vermeleri! Bir insanın okuması, kendini geliştirmesi, 4-5 dil bilmesi, dünyayı gezmesi aile-çocukluk travmalarıyla alakalı. Ne şartlarda doğuyor, büyüyor bu gençler farkında mısınız?" diyerek İlber Ortaylı'ya yüklendi.

İLBER ORTAYLI'YA SERT KONUŞTU: "HER GİTTİĞİNİZ YERDEN 300-400 BİN KAŞE ALIN, SONRA DA..."

Aşkım Kapışmak açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kahve fiyatından haberiniz var mı? Bedavadan yaşıyorsunuz. Her gittiğiniz yerden 300-400 bin kaşe alın, oturduğunuz yerden millete cahilsiniz deyin... İstediğiniz kadar ilminiz olsun. İrfanınız yoksa hiçbirinize saygım yok. Bu gençlerin irfan sahibi kanaat önderlerine ihtiyacı var arkadaşlar."