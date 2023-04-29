Asla sert kalmıyor.. Lokum gibi yumuşacık taze fasulye böyle pişiriliyormuş

Yayınlanma: 29.04.2023 - 23:39

Güncelleme: 29.04.2023 - 23:39

Asla sert kalmayacak.. Lokum gibi taze fasulye yemeği için işte bilmeniz gereken tarif! Taze fasulye yemeğini pişirirken bilmeniz gereken tüm püf noktaları sizler için derledik.

Cumhuriyet.com.tr'de paylaşılan taze fasulye yemeği tarifi kısa sürede en çok tercih edilen tarif oldu.

MALZEMELER

600 gram taze fasulye

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan

2 diş sarımsak

3 adet orta boy domates

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Öncelikle kuru soğanları küp küp doğrayarak tencerenin içerisine sıvı yağ ile beraber alın.

Sarımsakları ince cinde kesip, domatesleri rendeleyin. Hepsini tencerede güzelce kavurun.

Doğranmış taze fasulyeyi de tencereye ekleyerek kavurma işlemine devam edin.

Tuz, toz şeker ve sıcak suyu da ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatın.

Pişene kadar ara ara karıştırın. Pişen taze fasulyeyi ister soğuk isterseniz de ılık bir şekilde servis edebilirsiniz.

TAZE FASULYE YEMEĞİNİN YANINA EN İYİ NE GİDER?

Taze fasulye yemeğinizi pişirdikten sonra '' acı biber turşusu, pirinç pilavı, cacık ve mercimek çorbası'' ile servis edebilirsiniz. Taze fasulye yemeğini pişirirken toz şeker eklemeyi ihmal etmeyin. Toz şeker sayesinde yemeğiniz farklı bir aromaya kavuşacak. Aynı zamanda yemeğiniz asla erimeyecek.