Aslı Enver hamilelik pozunu ilk kez paylaştı

Yayınlanma: 11.05.2023 - 23:35

Güncelleme: 11.05.2023 - 23:35

Berkin Gökbudak’la evlenen ünlü oyuncu Aslı Enver, anne olacağını duyurmuştu. Bir kız bebek bekleyen oyuncu, yeni yaşını kutlamak için eşiyle yurtdışına çıktı.

Budak ile sade bir törenle dünyaevine giren yıldız, ilk kez karnı burnunda pozlarını paylaştı.

Doğum gününe özel sosyal medya hesabında paylaşım yapan yıldız, “Hayatımdaki her şey ve herkes için teşekkür ederim” notunu düştü