4,5 aylık hamile olan Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2023 Perşembe, 17:18
<p>'<strong>Kavak Yelleri</strong>', '<strong>Suskunlar</strong>', '<strong>İstanbullu Gelin</strong>' gibi dizilerde oynadığı rollerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu <strong>Aslı Enver</strong>'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu.</p>

'Kavak Yelleri', 'Suskunlar', 'İstanbullu Gelin' gibi dizilerde oynadığı rollerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

<p>Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirmişti. </p>

Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirmişti. 

<p>Bir süre sonra hamile olduğunu açıklayan 38 yaşındaki oyuncunun kız bebek beklediği öğrenildi.</p>

Bir süre sonra hamile olduğunu açıklayan 38 yaşındaki oyuncunun kız bebek beklediği öğrenildi.

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Aslı Enver hamile Cinsiyet Kavak yelleri

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