4,5 aylık hamile olan Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu
'Kavak Yelleri', 'Suskunlar', 'İstanbullu Gelin' gibi dizilerde oynadığı rollerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu.
Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirmişti.
Bir süre sonra hamile olduğunu açıklayan 38 yaşındaki oyuncunun kız bebek beklediği öğrenildi.
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