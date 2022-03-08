Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu başrollerde: 'Sen Yaşamaya Bak'tan ilk fragman

08 Mart 2022 Salı, 00:00

Netflix Türkiye, yapımcılığını TAFF Yapım'ın üstlendiği "Sen Yaşamaya Bak" filminden ilk fragmanı paylaştı. Başrollerinde sevilen oyuncular Aslı Enver ile Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ketche oturuyor.

Filmin senaryosu ise "İlk ve Son", "Yarım Kalan Aşklar" gibi BluTV dizilerinin senaryolarına imza atan Hakan Bonomo tarafından kaleme alındı.

"Sen Yaşamaya Bak", 21 Mart tarihinden itibaren Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

'SEN YAŞAMAYA BAK'IN KONUSU NE?

Bekar bir anne olan Melisa, oğlu Can'ı tek başına büyüten güçlü bir kadındır. Ancak aldığı bir haber hayatının dengesini bozar. Melisa, hasta olduğunu ve çok az ömrü kaldığını öğrenir. Peki hayatının son günlerinde ayaklarını yerden kesecek bir aşk yaşayarak, Can'ı emanet edebileceği birini bulabilecek midir?

Beyazperde'nin aktardığına göre; filmin başrolündeki Aslı Enver, son olarak "Babil" adlı televizyon dizisinde rol aldı. "Sen Yaşamaya Bak" Enver'in 2 yıl sonraki ilk projesi. Kaan Urgancıoğlu ise şu anda yayınlanmakta olan ve reyting rekorları kıran "Yargı" dizisinde oynuyor. "Sen Yaşamaya Bak"ın yönetmeni Ketche ise son olarak biyografik film "Dilberay"ı yönetmişti.