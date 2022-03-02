Netflix, Tolstoy'un eseri Anna Karenina uyarlamasının çekimlerini durdurdu
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat sonrası, yaptırım kararları kültür sanata da sıçradı. Rus orkestra şefi Valeri Gergiev‘in görevden alınması ve Çaykovski’nin eserlerinin engellenmesinin ardından dijital yayın platformu Netflix, Tolstoy’un eseri Anna Karenina uyarlamasının çekimlerini durdurdu.
Ukrayna'ya 24 Şubat sabahı Rusya tarafından başlatılan askeri operasyon, 7. gününde de devam ediyor. Savaş sürerken; birçok ülke ve büyük şirket, tavırlarını koyabilmek adına Rusya ve Rus toplumuna yönelik yaptırımlara başladı. Rusya'ya karşı bir adım atan şirketlerden biri de, dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix oldu.
AÇIKLAMA YAPILMIŞTI
Netflix, geçen yıl ülkenin iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor tarafından denetlenen “görsel-işitsel hizmetler” listesine eklendikten sonra 1 Mart'ta Rusya'da bir dizi yeni yükümlülük altına girecekti. Yükümlülükler, Netflix'in 20 Rus federal televizyon kanalını yayınlamak zorunda kalacağı anlamına geliyordu.
Netflix'ten dün yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı çatışmayı kastederek, "Mevcut durumlar göz önüne alındığında, bu kanalları hizmetimize ekleme planımız olmadığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullanılmıştı.
'ANNA KARENINA' KARARI
Rusya'ya yaptırımlar, askeri ve ekonomik alanın yanı sıra kültür-sanat faaliyetlerine yansımaya devam ediyor. Son olarak Habertürk'te yer alan habere göre; Netflix, Ruslara ait birkaç orijinal projede çalışmaları durdurdu.
Servisin yakın zamana kadar programında yer verdiği Rus yapımları ve birlikte çalıştığı Rus yapımcılar ise şöyle:
“Anna K” dizisinde Svetlana Hodçenkova, “Özel bir Şey Yok” dizisinde Yura Borisov ve suç-gerilim filmi Zato'da Daria Juk.
'HEYECAN DUYUYORUZ' DEMİŞTİ
Öte yandan 'Netflix' Orijinal Diziler Direktörü Michael Azzolino, geçtiğimiz sene, "Yetenekli yazarlar, yönetmenler ve yapımcılar ekibi, yaratıcı ve sürükleyici bir dizi hazırladı. Bu çok beğenilen hikayeye yönelik vizyonlarını Rusya'daki ve dünyadaki üyelerimize ulaştırmaktan heyecan duyuyoruz" demişti.
1-2-3 Prodüksiyon'dan Valeriy Fedorovich ve Evgeniy Nikishov ise şunları söylemişti:
"Bu çaba heyecan verici ve zorlayıcı olmanın ötesinde, omurgasını aşka adanmış dünyanın temel edebiyat eserlerinden birine dayandığından, Avustralya'dan Brezilya'ya kadar izleyicilerin kalbine dokunacak."
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