Netflix Türkiye'nin Mart 2022 programı belli oldu

27 Şubat 2022 Pazar, 00:00

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, mart ayında abonelerine sunacağı yeni içeriklerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Netflix abonelerini bu ay, 7 yeni dizi ile 5 film bekliyor.

Netflix'in Mart ayında yayınlayacağı içeriklere baktığımızda öne çıkan birçok büyük yapım yer alıyor. Merakla beklenen yeni yerli yapım Pera Palas'ta Gece Yarısı ve Formula 1: Drive to Survive, bu ay yayınlanıyor.

İşte Netflix'te mart ayında izlenebilecek dizi ve filmlerin listesi...

EN SOĞUK DÜŞMAN - 2 MART

1909'daki kutup keşif gezisinin gerçek öyküsünden uyarlanan "En Soğuk Düşman", Grönland'ın uçsuz bucaksız topraklarında kayıp bir haritayı arayan iki kâşifin hayatta kalma savaşını konu alıyor.

PERA PALAS'TA GECE YARISI - 3 MART

Dizi, Hazal Kaya'nın canlandırdığı Esra adlı gazetecinin, hakkında yazı yazmak için gittiği, 19. yüzyılın sonlarından günümüze kadar Mustafa Kemal Atatürk, Agatha Christie, Alfred Hithcock, Kraliçe II. Elizabeth, Greta Garbo, Zsa Zsa Gabor, Şah Rıza Pehlevi ve birçok oyuncu, yönetmen, siyasetçi, yazarı ağırlayan Beyoğlu'nun ünlü oteli Pera Palas'ta konaklaması sırasında otelin odalarından birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfetmesiyle kendisini Mustafa Kemal Atatürk’e karşı düzenlenen bir komployu önlemeye çalışırken bulmasını konu ediniyor.

HE-MAN VE KÂİNATIN HÂKİMLERİ - 3 MART

Gölgelerin Gücü'nü keşfeden genç prens Adam ve kahramanlardan oluşan ekibi, Eternia'yı korumak için ellerinden geleni yaparlar.

PIECES OF HER - 4 MART

"Pieces of Her", yaşadığı küçük kasabadaki vahşi bir saldırının gizli tehlikeleri ve ölümcül sırları açığa çıkaran bir kadının annesinin karanlık geçmişine dair parçaları birleştirmesini konu alıyor.

ANDY WARHOL GÜNLÜKLERİ - 9 MART

Dizi, Andy Warhol'un kişiliğinin ardındaki sırları ortaya çıkarıyor.

FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE - 11 MART

"Drive to Survive", her Formula 1 sezonunda yaşananları belgesel şeklinde paylaşıyor.

THE ADAM PROJECT - 11 MART

Zamanda yolculuk ederken kazara 2022 yılına zorunlu iniş yapan savaş pilotu Adam Reed, 12 yaşındaki hâliyle iş birliği yaparak geleceği kurtarmaya çalışır.

DÜŞEŞ - 18 MART

Bir adam, bir milyarderin boş yazlık evine izinsiz girer. Ancak kibirli iş adamı ve genç eşi son anda planladıkları bir kaçamak için çıkagelince durum kontrolden çıkar.

SEN YAŞAMAYA BAK - 21 MART

Yönetmen koltuğunda Hakan Ketche'nin oturduğu filmin başrollerinde Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu yer alacak.

BRIDGERTON (2. SEZON) - 25 MART

Evlenmeye karar veren kont Anthony Bridgerton, aradığı aşkı müstakbel eşinin dikbaşlı ablasında bulunca sorumluluklar, arzular ve skandallar birbirine karışır.