Aslı Şafak'tan 'İbrahim Tatlıses'li Altın Kelebek tepkisi

23 Eylül 2022 Cuma, 08:33

Bu yıl 48’incisi düzenlenecek olan Altın Kelebek Ödülleri organizasyonunda adaylar arasında yer alan Gazeteci Aslı Şafak, sosyal medya hesabından Tatlıses’e ödül verildiğini hatırlatarak, “O listede olmak istemiyorum. Selametle” dedi.

Şafak’ın paylaşımı şöyle:

“Altın Kelebek adayları açıklandı. Kadın sunucular arasındaymışım. Aslında ekrandan burnu görünenler bile listeye alınmış. Geçen yıl yaşam boyu onur ödülü, yaşamını kadın döverek geçiren İbrahim Tatlıses’e verilmişti. O listede olmak istemiyorum. Selametle.”

İşte o paylaşım…