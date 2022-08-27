Ayağında alçıyla sahne alan İbrahim Tatlıses: Yüce Allah yine bir kıyak geçti
İzmir'in Çeşme ilçesinde bir restoranda sahne alan şarkıcı İbrahim Tatlıses, Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kaza sebebiyle ayaklarında alçıyla konsere çıktı. Kaza ile ilgili açıklama yapan Tatlıses, " Yüce Allah yine bir kıyak geçti. Allah yüzümüze baktı" dedi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kazada yaralanan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İzmir'in Çeşme ilçesinde bir restoranda sahne aldı.
İki ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Tatlıses, sahneye ayakları sargılı olarak tekerlekli sandalyede çıktı. Çeşme'de turistlerle buluşan İbrahim Tatlıses, geçirdiği kazayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Tatlıses, “Şimdi ben ayağımı yüzünüze karşı çevirdim özür dilerim. Niye? Ayağımın altında kırıklar olduğu için. Yüce Allah yine bir kıyak geçti. Allah yüzümüze baktı. Allah’ın sevgili kuluyum demek ki bize çok dua ediyorsunuz. Allah razı olsun. Oradan biz nasıl sağ çıktık ben hala şaşırmış vaziyetteyim. Yabancı filmlerde kamera araba içinde takla atar ya, aynen öyleydi. Habire döndüm ama bir yere varamadım. Kayaya çarpıp durduk. Bir çalışanımız var. “İbrahim bey biz yaşıyor muyuz” dedi. Dedim ki: Allah bizi kurtardı" açıklamasında bulundu.
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